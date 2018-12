OrientaMarche: al PalaPrometeo studenti da tutte le Marche

11/12/2018 - Circa 2.400 i ragazzi, provenienti da 40 istituti di tutte le Marche, da domani al 14 dicembre prossimo saranno al PalaPrometeo Estra Liano Rossini di Ancona in occasione dell’edizione 2018 di OrientaMarche.

“Aspettiamo i ragazzi consci del difficile momento che tutta la comunità marchigiana sta vivendo a causa della tragedia di Corinaldo - spiega l’assessore all’Istruzione, al Lavoro e alla Formazione Loretta Bravi - In segno di lutto e rispetto abbiamo deciso di modificare il programma eliminando le parti di intrattenimento e musicali. Ci sarà un minuto di silenzio. Lo scopo è quello di farci compagnia in un evento organizzato proprio per incontrare i ragazzi e fare un’esperienza formativa. Gli stand hanno dato la loro disponibilità ad essere presenti. Siamo uomini e non attori e quindi andiamo avanti nel nostro lavoro con dignità e sobrietà”.

L’evento consiste in un percorso di orientamento al mondo della scuola e del lavoro fortemente voluto dall’assessorato nell’ambito del POR FSE 2014-2020 e rivolto agli studenti e delle classi quinte della scuola secondaria di II grado (il 12 e il 13) e delle classi terze della scuola secondaria di I grado (il 14). L’obiettivo è aiutare i ragazzi a riconoscere i propri talenti, offrire loro opportunità di introspezione e occasioni per mettersi alla prova, per valutare le proprie attitudini e potenzialità e individuare i punti di debolezza ponendosi obiettivi di miglioramento.

In base al programma, il percorso di orientamento prevede la presenza di 800 studenti al giorno, dalle 10 alle 16.30. Argomenti delle esperienze e delle testimonianze che si susseguiranno saranno l’alternanza scuola lavoro, il sistema duale, l’università e l’alta formazione, la scuola e il mercato del lavoro, le start up. Nei numerosi stand allestiti con spazi per le scuole, le aziende, le associazioni di categoria, gli AFAM, i Centri per l’impiego, i Maestri del Lavoro, le Università, gli ITS e IFTS i ragazzi potranno acquisire informazioni su tutte le opportunità dell’offerta formativa marchigiana. I ragazzi potranno anche interagire in laboratori appositamente predisposti in cui verranno effettuate simulazioni e presentati tutti i percorsi inerenti l’alternanza scuola – lavoro; incontreranno testimonial significativi e avranno modo di conoscere i principali stakeholders della realtà marchigiana.

Mercoledì 12 dicembre 2018

Ore 09:30 Accoglienza e registrazione studenti

Ore 10:00 Apertura dei lavori:

Loretta Bravi (Assessore Regionale all'Istruzione, Lavoro e Formazione)

Ore 10:15 Saluti Istituzionali:

Antonio Mastrovincenzo (Presidente del Consiglio Regionale delle Marche)

Marco Ugo Filisetti (Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per le Marche)

Ore 10:45 Paola Paolinelli (Regione Marche)

Ore 10:50 Gianluca Antoni (Consulente di Orientamento):

Credere in se stesso come fondamento per una scelta consapevole

Ore 11.10 Testimonianze:

Francesca Cesaroni (Università di Urbino)

Frank Hysa (Incubatore The Hive)

Ronnie Garattoni (Warehouse Coworking Factory)

Gianluca Di Buò (Start Up Tecnologica)

Ore 11.50 Alessandra Caponi (Orientatrice Centro per l’Impiego di Fermo):

Competenze nelle nuove professioni

Ore 12.00 Camilla Martini (Orientatrice Centro per l’Impiego di Ancona):

Presentazione Big Stand Regione Marche

Ore 12:10 Laboratori e incontri presso gli stand

Giovedì 13 dicembre 2018

Ore 09:30 Accoglienza e registrazione studenti

Ore 10:00 Apertura dei lavori:

Loretta Bravi (Assessore Regionale all'Istruzione, Lavoro e Formazione)

Ore 10:15 Saluti Istituzionali:

Luca Ceriscioli (Presidente Regione Marche)

Ore 10:45 Paola Paolinelli (Regione Marche)

Ore 10:50 Gianluca Antoni (Consulente di Orientamento):

Credere in se stesso come fondamento per una scelta consapevole

Ore 11.10 Testimonianze:

Francesca Raffaelli (Spin Off Biomed Food)

Renzo Galassi (Produzione Digitale Customizzata)

Mario Mainero (Veleria Challenger Sails)

Michele Mari (Spin Off GLUOS Uniurb)

Ore 11.50 Alessandra Caponi (Orientatrice Centro per l’Impiego di Fermo):

Competenze nelle nuove professioni

Ore 12.00 Camilla Martini (Orientatrice Centro per l’Impiego di Ancona):

Presentazione Big Stand Regione Marche

Ore 12:10 Laboratori e incontri presso gli stand

Venerdì 14 dicembre 2018

Ore 09:30 Accoglienza e registrazione studenti

Ore 10:00 Apertura dei lavori:

Loretta Bravi (Assessore Regionale all'Istruzione, Lavoro e Formazione)

Ore 10:15 Paola Paolinelli (Regione Marche)

Ore 10:20 Stefano Girolami (Orientatore Centro per l’Impiego di Ascoli Piceno):

Come orientarsi

Ore 10:40 Camilla Martini (Orientatrice Centro per l’Impiego di Ancona):

Presentazione LA FORZA DELLE COMPETENZE - Regione Marche

Ore 10.50 Testimonianze:

Sara Ruschioni (Ricercatrice Univpm)

Eleonora Durighello (Centro Studi Pluriversum)

Luca Santini e Simone Molo (Unione Regionale Cuochi Marche)

Ore 11:40 Premiazione Concorso Nazionale IeFP della Regione Marche e Concorso USR Marche – AICA:

Giuseppe Mastronardi (Presidente AICA)

Ore 12:30 Laboratori e incontri presso gli stand