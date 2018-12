Tragedia di Corinaldo: un minuto silenzio della scuola “Donatello” in occasione della visita all'aula consiliare

10/12/2018 - Un minuto di silenzio in ricordo delle vittime di Corinaldo. L'hanno osservato gli studenti della scuola “Donatello” di Ancona, Istituto comprensivo "Cittadella-Margherita Hack", lunedì mattina in aula consiliare per una visita formativa nell'ambito del progetto “Conoscere il Consiglio”. Circa cinquanta alunni di seconda media, classi 2b e 2c, sono stati accolti a Palazzo Leopardi dal consigliere regionale Gianni Maggi.

“Quanto è successo vi deve insegnare che anche situazioni più banali e tranquille – ha sottolineato il capogruppo M5S – se non gestite con responsabilità e attenzione possono trasformarsi in tragedie”.

La mattinata in aula è proseguita con una breve lezione di educazione civica. Il consigliere pentastellato ha illustrato funzioni e compiti di Consiglio e Giunta regionali e risposto alle numerose domande degli studenti.

Prima di lasciare Palazzo Leopardi, i ragazzi hanno ricevuto, in ricordo della mattinata, il segnalibro e la “brochure” della Biblioteca regionale. Alle due classi che hanno partecipato alla visita è stato anche consegnato l'attestato di partecipazione all'iniziativa.

Il progetto “Conoscere il Consiglio” è finalizzato a sensibilizzare i giovani all'esercizio della cittadinanza attiva, alla conoscenza delle funzioni, delle attività e dell'organizzazione del Consiglio Regionale e al rafforzamento della consapevolezza del valore delle Istituzioni. Ogni anno partecipano alle visite formative in aula consiliare centinaia di studenti marchigiani provenienti da tutte le Marche.