Ancona: Tamponamento tra auto, 40enne in Ospedale

05/12/2018 - Brutto incidente sull’Asse Nord Sud ad Ancona. A farne le spese una 40enne

È stata tamponata sull’asse Nord Sud ad Ancona all’altezza dello svincolo per università politecnica delle Marche la donna trasportata in ospedale a Torrette. Il brutto incidente, avvenuto tra due auto, fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze nonostante l’impatto. A finire in ospedale, con un codice verde, una donna di 40 anni. La donna ha ricevuto le prime cure sul posto è stata trasportata dai militi della Croce Gialla di Ancona al pronto soccorso dove ha ricevuto le cure del caso.