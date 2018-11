Tutela risorse genetiche animali e vegetali, la II Commissione approva all'unanimità il piano 2019/2021

29/11/2018 - Via libera all'unanimità, da parte della II commissione consiliare “Sviluppo economico”, al “Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano 2019/2021” .

Il programma di azioni dà continuità alle attività già avviate sul fronte agricolo e forestale con l'obiettivo di tutelare il patrimonio genetico vegetale ed animale. Ma non solo. ”Nell'ambito delle attività di conservazione delle risorse genetiche forestali – evidenzia il presidente della commissione e relatore di maggioranza, Gino Traversini (Pd) – sarà avviato uno studio riguardante le risorse genetiche forestali autoctone finalizzato all'allevamento di materiale genetico utilizzabile per il rimboschimento di zone interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico o di incendio”.

Positivo il commento del relatore di opposizione, Piergiorgio Fabbri (M5s). “Sono soddisfatto che la commissione abbia fatto propria la mia proposta – sottolinea il consigliere pentastellato - che renderà possibile la realizzazione di progetti pilota regionali finalizzati a fornire esempi di corretta piantumazione con essenze autoctone di boschi in aree degradate, replicabili ad opera di enti pubblici e privati su tutto il territorio marchigiano. Ciò consentirà di incrementare la biodiversità forestale che è un punto di eccellenza della nostra regione”.

Il programma di azioni prevede, nel corso del prossimo triennio, anche la realizzazione del Centro per la Biodiversità agraria regionale in un immobile di proprietà della Regione Marche presso l'azienda sperimentale dell'Assam nel comune di Carassai, come già previsto dal precedente programma. La copertura finanziaria è assicurata dal Psr 2014/2020. La quota di cofinanziamento regionale relativa alla somma complessiva di fondi a disposizione pari a 1.265.000 euro è di quasi 216 mila euro a carico del fondo di rotazione nazionale, senza dunque nessun aggravio per il bilancio regionale.