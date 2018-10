Music Gallery: domenica la finale ad Ancona. Mogol giurato d'eccezione alla Galleria Auchan

30/10/2018 - Si svolgerà domenica 4 novembre alla Galleria Auchan Conero la finale della 4°edizione di Music Gallery, la manifestazione dedicata ai talenti musicali. Ospite d'eccezione e presidente di giuria il produttore discografico Mogol.

Sedici i cantanti delle tre categorie, Young (fino a 14 anni), Editi e Inediti che si sfideranno a colpi di note per essere decretati vincitori, dopo le semifinali che li hanno visti trionfare tra Senigallia, Fano e Porto Sant'Elpidio. I semifinalisti sono stati scelti da una giuria e dai presidenti delle varie tappe.

"Lo scorso anno avevamo scelto presidenti di giuria che si sono esibiti mentre in questa quarta edizione abbiamo chiamato alcuni esperti di musica in modo da poter dare consigli, far crescere i cantanti che hanno deciso di partecipare alla gara - ha spiegato Lina La Gioia delle Gallerie Auchan - e per questa 4° edizione si è allargato il panorama dei cantanti in gara, tanto che tra i finalisti ce n'è uno che viene dall'Emilia Romagna e uno dalla Toscana".

Domenica verrà decretato il vincitore di Music Gallery 2018 che avrà la possibilità di registrare una demo del proprio brano musicale, che potrebbe aprirgli le porte per nuovi progetti futuri, ma la giuria sceglierà anche chi potrà godere di una borsa di studio al CET (la scuola di musica di Mogol) e altri premi in palio.

Appuntamento domenica 4 novembre alle 17 alla Galleria Auchan Conero.