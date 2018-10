Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, in visita alla System Group di Lunano

26/10/2018 - “Un’eccellenza del nostro territorio, che rappresenta alla perfezione la capacità marchigiana di essere competitivi nel sempre più difficile e competitivo contesto internazionale ed una testimonianza di come la produzione di qualità sia un ingrediente essenziale per vincere le sfide che ci pone il mercato globale”.

Così il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, al termine della visita oggi alla Central Tubi di Lunano, capofila di System Group. Sedici aziende specializzate nel drenaggio, nella canalizzazione dei liquidi e nelle soluzioni per prevenire disastri idrogeologici.



Una realtà internazionale con stabilimenti produttivi anche in Francia, Spagna, Romania e Sudafrica, e una rete di circa 800 dipendenti ed un fatturato consolidato di 270 milioni di euro. La scintilla si è accesa oltre 30 anni fa nella mente di Alvaro Boscarini, deciso a trasformare la propria esperienza commerciale nel settore delle tubazioni plastiche in un progetto imprenditoriale.



È nato così uno dei principali player di riferimento nel campo dei tubi in polietilene, in grado di proporre al mercato un’ampia gamma di prodotti che comprende tubazioni in polietilene standard ad alta, media e bassa densità per acquedotti, irrigazione, gas, drenaggio, ma anche tubazioni spiralate di grande diametro per grandi collettori di scarico, pozzetti, volumi di accumulo, stazioni di sollevamento, sistemi volano, impianti di trattamento acque di prima pioggia, depurazione ecc.



“Un gruppo - continua Ceriscioli - che si distingue anche per una forte attenzione all’ambiente attraverso l’azienda Pebo, specializzata nel campo del recupero e riciclo delle materie plastiche, a testimonianza di quanto sia importante la sinergia tra produzione e tutela ambientale”.



Negli ultimi anni il gruppo - che ha visto affiancarsi ad Alvaro i figli Emanuele ed Emiliano - si è impegnato in profondi rinnovamenti e ristrutturazioni degli stabilimenti esistenti, nonché importanti rinnovamenti delle linee produttive.