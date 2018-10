Teatro Ragazzi, al via la 35^ stagione nei teatri della provincia di Ancona

23/10/2018 - Primo spettacolo CATTIVINI della compagnia Kosmicomico a Chiaravalle.

La 35^ stagione di teatro ragazzi è pronta per accogliere ancora una volta migliaia di bambini nei magnifici teatri della provincia di Ancona. Un percorso d’incontro con l’arte teatrale a loro appositamente dedicato, che non è solo culturale ma anche educativo per accompagnare il giovane pubblico in un percorso di crescita.

La Stagione è curata dall’ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, nella nuova direzione artistica di Simone Guerro e di Marina Ortolani che raccolgono l’eredità creativa di Francesco Mattioni.

Il programma inaugura domenica 28 ottobre 2018 al Teatro Valle di Chiaravalle con una Festa di apertura con spettacolo e merenda, dedicata a bambini e ai genitori, e prosegue fino a maggio 2019 in 10 teatri della provincia di Ancona, per un progetto di teatro diffuso sul territorio: nella ‘rete’, sono i Comuni di Arcevia, Jesi, Chiaravalle, Corinaldo, Maiolati Spontini, Montemarciano, Osimo, Ostra, Sassoferrato, Senigallia e Staffolo.

La stagione si avvale del sostegno del Ministero dei Beni delle Attività Culturali, della Regione Marche-Servizio Beni e Attività Culturali e dei Comuni che ospitano la stagione teatrale. Collaborano Amat Associazione Marchigiana attività Teatrali, CMS Consorzio Marche Spettacolo, Fondazione Pergolesi Spontini, Teatro La Fenice di Senigallia, Teatro alla Panna, Teatro La Nuova Fenice di Osimo, Asso Azienda Speciale servizi Osimo, In-box, Casa dello spettatore, Festival dell’Educazione, UNIMA Union Internationale de la Marionette, ASSITEJ Associazione italiana di teatro per l’infanzia e la gioventù, Città Senza Muri, Lega Coop. L’illustrazione della Stagione 2018-2019 è a cura di Costanza Strabbia.

In cartellone sono quasi 100 appuntamenti, per un doppio binario di fruizione: le recite domenicali dedicate ai bambini e alle famiglie con 29 spettacoli, e le recite infrasettimanali a Teatro in orario scolastico riservate agli studenti delle scuole dall’infanzia alle superiori con 68 spettacoli.

Arricchisce la programmazione una Mostra scenografica di giocattoli di latta della collezione della compagnia di teatro ragazzi, dal titolo 2Un sogno di latta”, che accompagna la programmazione dello spettacolo “Il mondo di Oscar” dal 2 al 7 aprile nella Sala Carafoli del Comune di Corinaldo.

Numerose le nuove produzioni dell’Atgtp inserite nella rassegna, con nuovi talenti e artisti affermati. Grande attesa per il debutto - il 9 maggio 2019 ore 10 al Teatro Pergolesi - de “Il grande gioco” con la regia di Simone Guerro, in scena Fabio Spadoni e Silvano Fiordelmondo, uno spettacolo che affronta il tema della vita e della morte in maniera delicata e coinvolgente. Nuove produzioni sono inoltre: “Chiamatemi Pig Gi. Memorie di un giovane Re” con Candida Ventura, spettacolo dedicato ai più piccoli che verrà programmato all’interno delle scuole dell’infanzia; “Fratellino Fratellina” una proposta delle compagnie Atgtp e Asini Bardasci dalla fiaba di Hansel e Gretel, già premiata con la menzione al Premio Scenario Infanzia 2018, una delle più importanti vetrine del settore; “Sei personaggi in cerca d’autore” spettacolo dedicato al pubblico degli adolescenti in una produzione Atgtp e Vico Quarto Mazzini che ha debuttato con successo lo scorso 30 settembre al Teatro Palladium di Roma; “Fine della scuola”, una proposta ispirata al Premio Nobel Malala Yousafzai emersa dal terzo anno di formazione della Scuola Estiva di Teatro Educazione di Serra San Quirico S.E.T.E.

Variegati i temi proposti e di grande spessore le compagnie nazionali presenti in rassegna, con molti spettacoli segnalati o premiati nelle principali vetrine del settore di teatro ragazzi: tra questi, lo spettacolo “Il Paese senza parole” della compagnia Teatro Rosso di Belluno, vincitore di In-Box Verde 2016, “Becco di Rame” del Teatro del Buratto di Milano vincitore del Premio Eolo 2018, “Biancaneve. La vera Storia” del Teatro Crest di Taranto vincitore del Premio Eolo Award 2018, “Et amo ancora” della Locanda Spettacolo di Milano vincitore del Premio Eolo Award 2018.

Nella prima parte del cartellone per famiglie sono 10 recite domenicali e nei giorni festivi, da ottobre a dicembre 2018, tutte alle ore 17; si riprende poi a gennaio e fino alla primavera del prossimo anno con altri 19 spettacoli.

Inaugura la prima parte della Stagione di Teatro Ragazzi la compagnia Kosmocomico Teatro con “Cattivini. Cabaret concerto per bimbi monelli”, in scena al Teatro Valle di Chiaravalle domenica 28 ottobre: lo spettacolo di Canzoni, cabaret, narrazione e musica dal vivo sarà seguito da una merenda offerta a tutti i piccoli spettatori.

Giovedì 1 novembre al Teatro Alfieri di Montemarciano il Teatro Verde propone “Scuola Di Magia”, storia di due maghetti pasticcioni in un’incredibile avventura, tra mostri buffissimi, incantesimi, atmosfere magiche e canzoni divertenti.

Domenica 4 novembre appuntamento al Teatro Goldoni di Corinaldo con la compagnia Tib Teatro in “La storia di Pierino e il lupo”, la famosa opera di Prokofiev in una divertente versione per cantastorie, attori, musica, danza e immagini.

Domenica 11 novembre sipario aperto al Teatro Cotini di Staffolo per la Compagnia Il Baule Volante in “Il sogno di Tartaruga”, una fiaba africana con pupazzi animati a vista e musiche dal vivo.

Domenica 18 novembre al Teatro Pergolesi di Jesi l’Atgtp propone uno dei suoi grandi successi, lo spettacolo “Robinson Crusoe. L'avventura”, dal romanzo di Daniel Defoe in un libero adattamento per attori, marionette ed una scenografia in continua evoluzione.

Domenica 25 novembre al Teatro Misa di Arcevia va in scena lo spettacolo “Cappuccetto Rosso”, una produzione Atgtp-Teatro alla Panna per due burattinai, due Cappuccetto e due Lupi.

Domenica 2 dicembre il Teatro La Vittoria di Ostra ospita la compagnia il Laborincolo in “Somari”, in scena un abile burattinaio e i suoi pupazzi per giocare con la favola di Pinocchio.

Domenica 8 dicembre porte aperte al Teatro Valle di Chiaravalle per lo spettacolo “Transylvania Circus” del Teatro delle Dodici Lune: uomini drago, fantasmi acrobati, licantropi e donne vampiro si esibiranno per il pubblico in un bizzarro circo.

Chiudono la prima parte della Stagione due divertenti e poetici spettacoli a tema natalizio: domenica 9 dicembre al Teatro La Fenice di Senigallia “Gli aiutanti di Babbo Natale” della compagnia Rosso Teatro, e mercoledì 26 dicembre al Teatro Pergolesi di Jesi “Un babbo a Natale” dell’Atgtp.

INIZIO SPETTACOLI ore 17.00

INGRESSO SPETTACOLI

Adulti € 8,00

Ragazzi €6,00

Bambini sotto i 3 anni € 0,50

Riduzione SOCI COOP sul biglietto adulti

PROMOZIONE PER I RAGAZZI

Vieni a 3 spettacoli e avrai in omaggio l’ingresso ad uno spettacolo a scelta tra quelli in calendario.

INFO PROGRAMMAZIONE, BIGLIETTERIE E PROMOZIONI