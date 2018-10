Mastrovincenzo incontra il nuovo comandante Gdf Marche, Fabrizio Toscano

12/10/2018 - Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo ha ricevuto questa mattina a Palazzo delle Marche la prima visita del Comandante regionale della Guardia di Finanza, Generale di brigata Fabrizio Toscano.

Nel rivolgergli gli auguri di benvenuto e di buon lavoro per il nuovo incarico, il presidente Mastrovincenzo ha confermato «piena collaborazione tra il Consiglio regionale e la Guardia di Finanza». Tra i temi affrontati durante il colloquio l'educazione alla legalità, al centro della legge regionale 27/2017 approvata dall'Assemblea legislativa.



«L'attuazione di questa legge – ha sottolineato Mastrovincenzo – e in particolare le iniziative rivolte alla scuole potranno essere occasioni per lavorare insieme». Il Generale Toscano, contraccambiando l'invito a visitare la sede della GDF, ha assicurato la sua disponibilità nell'ambito delle prerogative delle forze istituzionali.