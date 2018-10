M5S: "Le dimissioni di Volpini fallimento delle politiche di Ceriscioli"

09/10/2018 - "Le dimissioni di Volpini da pseudo assessore della sanità sono l'espressione del completo fallimento della politica sanitaria del Governo PD regionale e del suo presidente Ceriscioli". Così Patrizia Terzoni e Sergio Romagnoli sull'ultima defaillance dell'esecutivo della Regione Marche.

Una sanità territoriale depauperata da scelte incomprensibili e irresponsabili, tanto da provare anche a fare lo scaricabarile, come nel caso del punto nascite di Fabriano, prima su un sindaco e poi sul governo nazionale appena insediato per scelte errate fatte dalla regione in questi anni. Tentativi maldestri rinviati al mittente e puntualmente denunciati dal nostro sindaco Gabriele Santarelli. Secondo Terzoni e Romagnoli "è lunare che Volpini pretenda pure di rimanere presidente della Commissione Sanità in seno al consiglio regionale; il tipico modo di ragionare di questo centrosinistra allo sbando, che si era anche inventato gli assessori ombra per accontentare tutti gravando sui cittadini. Ora pensano a mantenere qualche poltrona mentre i cittadini reclamano una sanità all'altezza. Questi sono i risultati di quelli che si sono auto-nominati "competenti".



Basta con questo atteggiamento, basta giocare sulla pelle dei cittadini. È in gioco la salute e la dignità di tutti noi, combatteremo in ogni modo la chiusura scellerata dei vari reparti e lo smembramento della sanità pubblica.”