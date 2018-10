Corsi montessoriani, Lega Nord 'A volte gratuiti, a volte a pagamento. Fare chiarezza'

03/10/2018 - Corsi di specializzazione del metodo Montessori nelle Marche. I consiglieri regionali della Lega si chiedono perchè a volte si pagano e a volte no.

La Regione Marche, tramite le risorse del Fondo Sociale Europeo, ha recentemente approvato un progetto formativo a favore dei docenti per la diffusione del metodo Montessori individuando, a seguito di un Avviso pubblico, la “Fondazione di partecipazione Chiaravalle Montessori” quale soggetto attuatore.

Si tratta di corsi e seminari rivolti esclusivamente a docenti di ruolo, con contratto a tempo indeterminato, della scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado statale, residenti e/o domiciliati nelle Marche, al termine dei quali verrà conseguito il titolo di insegnamento di differenziazione didattica Montessori. I corsi sono gratuiti per i destinatari.

Una gran bella cosa - esclamano i consiglieri regionali della Lega - se non fosse che per analoghi corsi, tenuti negli anni passati dalla Fondazione Chiaravalle Montessori, si doveva sborsare diverse migliaia di euro. Sandro Zaffiri e Marzia Malaigia vogliono vederci chiaro ed hanno presentato un'interrogazione, rivolta al Presidente della giunta regionale, per conoscere se l'intervento in questione possa creare una sorta di disparità tra coloro che hanno acquisito la specializzazione a pagamento e chi la otterrà gratis.

Questa tipologia di intervento, che utilizza risorse del Fondo Sociale Europeo, dovrebbe contribuire a ridurre il tasso di disoccupazione e, quindi, il Carroccio chiede anche come sia possibile ottenere questo risultato visto che i corsi sono rivolti a chi ha già un lavoro, tra l'altro a tempo indeterminato. Questo governo regionale di centrosinistra - sostengono i consiglieri - è riuscito ancora una volta a provocare indignazione tra la gente!