I giovani tennisti marchigiani premiati dal presidente Ceriscioli

29/09/2018 - Coppe e medaglie ai vincitori della Coppa Belardinelli, del Trofeo Coni 2018 (Piansevero di Urbino) ed alla rappresentativa di Ancona arrivata tra le quattro migliori province d’Italia.

Una cerimonia con le più importanti istituzioni della Regione per rendere omaggio ai giovani tennisti marchigiani, protagonisti di un’annata contraddistinta da grandi successi.



È quella che si è tenuta martedì 26 settembre presso Il Conero Golf Club di Sirolo, organizzata dal Comitato FIT Marche per ringraziare i suoi atleti junior. Targhe e medaglie sono state conferite alla rappresentativa vincitrice della Coppa Belardinelli 2018 capitanata da Marco Sposetti e Giovanni Torresi, che è anche Vice Presidente del Coni, (Andrea Meduri, Lorenzo Schiahbasi, Filippo Mazzola, Edoardo Principi, Diego Sabattini, Federica Urgesi, Yaima Perez Wilson, Francesca Tassi), al Team di Ancona con i capitani Larry Luchetti e Andrea Ramundo arrivata tra le quattro migliori province d’Italia (Diego Paoloni Michele Mecarelli Arianna Silvi Carlotta Bassotti Ilary Pistola Matteo Sabbatini Riccardo Lo Grippo Alex Romano) ed ai due atleti classe 2006 del Piansevero di Urbino Nicoló Della Betta e Giorgia Battistelli con capitano Simone Stulzini, vincitori del Trofeo Coni a Rimini. Un riconoscimento è stato consegnato anche alla squadra che nel 2012 vinse, per la prima volta nella storia delle Marche, la Coppa Belardinelli. A presenziare alla piacevole serata contraddistinta dalla presenza di tantissimi ragazzi e dalle loro famiglie, Il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il Presidente del CONI Fabio Luna e il Presidente della FIT Marche Emiliano Guzzo che ha fatto gli onori di casa insieme al Vice presidente vicario Paolo Scandiani, al consigliere Andrea Pallotto ed al delegato della Provincia di Ancona Stefano Sampaolesi .



“Questa serata la dedichiamo ai nostri ragazzi - ha detto Guzzo - che ci hanno regalato un 2018 eccezionale. I loro risultati sono la dimostrazione della bontà del lavoro che da oltre 10 anni il comitato, i maestri ed i circoli stanno portando avanti per far crescere questi piccoli atleti”: Faccio un ringraziamento ai ragazzi, ai genitori, agli accompagnatori - ha sottolineato il Governatore delle Marche - ed a tutti quelli che permettono ai giovani di poter imparare, attraverso lo sport, i grandi valori della vita: impegno, sacrificio, rispetto delle regole, vivendo ogni competizione in maniera positiva e gioiosa”.



“Il tennis continua a darci grandissime soddisfazioni - ha invece affermato il Presidente del Coni Fabio Luna - complimenti al comitato regionale della FIT che da anni svolge un compito preziosissimo tra le giovani generazioni”.