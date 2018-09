Allerta meteo: per lunedì previsti piogge intense, vento e mareggiate

22/09/2018 - La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per pioggia, vento e mare valido su tutte le Marche dalle ore 00 alle ore 24 di lunedì 24 settembre.

Il transito di un fronte freddo determinerà rovesci o temporali sparsi localmente anche di forte intensità ed un rafforzo dei venti nord-orientali e del moto ondoso. L’avviso prevede fenomeni sparsi su tutto il territorio a prevalente carattere di rovescio o di temporale con cumulate areale deboli e picchi localmente moderati. I venti, provenienti da nord-est, soffieranno con velocità media di vento fresco e raffiche fino a tempesta sulla fascia costiera e fino a burrasca forte sulle zone interne. Molto mosso con onda proveniente da nord-est. Contestualmente è stato diramato un messaggio di allertamento giallo per temporali ed stata pertanto attivata la fase di attenzione.



Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito internet del Comune di Senigallia www.comune.senigallia.an.it; la pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).