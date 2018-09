Civitanova: operazione a tutela dei Giochi e delle Scommesse, tre denunce. Sequestrato un "totem" illegale

19/09/2018 - I militari della Compagnia di Civitanova Marche, nel corso dell’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato un esercizio commerciale al cui interno era installato un congegno elettronico, cd. “Totem”, che consentiva agli avventori di giocare su piattaforme messe a disposizione da soggetti privi di qualsiasi titolo di concessione o di autorizzazione rilasciato dalle competenti Autorità.

L’attività, eseguita in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha consentito di verificare che il congegno, attraverso una connessione telematica alla rete internet, permetteva di effettuare giochi vietati, come poker, black jack, roulette ed altri, a distanza e in modalità on-line, con relative vincite in denaro.



Oltre al congegno i militari hanno sequestrato € 1.300 in contanti rinvenuti all’interno dell’apparecchio di gioco.

Il titolare dell’esercizio commerciale, un suo dipendente ed un avventore, sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Macerata.