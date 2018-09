Miss Italia è marchigiana: Carlotta Maggiorana di Montegiorgio è la Regina d'Italia

18/09/2018 - La 26enne è la prima marchigiana a vincere il concorso.

Nella serata della finalissima, è stata proclamata Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana, 26enne di Montegiorgio che aveva ottenuto la fascia di Miss Marche il 24 agosto, dedicata al padre perso dieci anni prima. A incoronarla i due presidenti della giuria, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. La bellissima castana, con il numero 12, ha battuto la napoletana Fiorenza D'Antonio, regalando a tutte le Marche ore col fiato sospeso e tante emozioni. Occhi orientali e ipnotici, la nuova Miss Italia ha avuto molte esperienze televisive da “Avanti un altro” a “Paperissima”. Ha inoltre avuto l’onore di recitare al fianco di Brad Pitt e Sean Penn nel film “Tree of life”, ma anche nella fiction “Onore e rispetto” e in “Un fantastico via vai” di Pieraccioni.

Alta 1,74, vanta anche un fisico da ballerina dato il suo periodo di studio all’Accademia Nazionale di danza di Roma, ma nutre una grande passione per ogni tipo di sport. Oltre a Miss Marche, ha anche vinto i concorsi di Miss Piazza Italia 2018 e Miss TV sorrisi e canzoni 2018.

Come lei, abbiamo tremato fino all’ultimo. Ha ottenuto tutta la nostra ammirazione quando durante il “duello”, ovvero la prova che vede le miss sfidarsi a coppie con domande a raffica con cinque secondi per rispondere, alla domanda: “Qual è il giorno più bello della tua vita?” lei risponde: “Il giorno del mio matrimonio”. Non resta che augurarle il meglio per questa nuova vita e ringraziarla per aver portato le Marche… in vetta!

Grazie Carlotta.