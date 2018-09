Carlotta Maggiorana Miss Italia nel segno di Pieve Torina, il sindaco: "La aspettiamo in città"

18/09/2018 - Con l’incoronazione della fermana Carlotta Maggiorana (26 anni di Montegiorgio, valletta e attrice), il titolo nazionale di Miss Italia torna nelle Marche dopo 37 anni dall’ultima incoronazione a regina di bellezza che premiò a Formia la giovanissima anconetana Patrizia Nanetti (divenuta poi annunciatrice televisiva).

Salgono così a 4 le Miss Italia marchigiane nella storia del longevo concorso di bellezza nazionale, giunto quest’anno alla 79esima edizione.



La prima Miss Italia della nostra regione è stata Mariella Giampieri, di Chiaravalle, (attrice e pittrice) eletta a Stresa nel 1949 in occasione della 10° edizione, seguita poi a distanza di venti anni da Anna Zamboni (allora 18enne di Campofilone eletta a Salsomaggiore Terme), che nel 1970 fu 2° al concorso di Miss Europa e 9° a quello di Miss Universo e intraprese la carriera da modella.



Ora la gloria e l’attenzione è tutta per lei, Carlotta Maggiorana, che ha visto un sogno avverarsi e lo ha vissuto con una forte emozione e tensione che ha raggiunto tutti anche attraverso gli schermi della tv. Diverse le tappe che hanno portato la bella bruna montegiorgese al titolo di Miss Italia, a partire dalla qualificazione acquisita con le selezioni regionali, prima di consacrarsi anche come la più bella delle Marche nella finale di Pieve Torina ed in un’altra serata molto particolare per la sede scelta all’interno della zona rossa del ridente centro maceratese colpito dal terremoto.



Ha ereditato la Corona da Alice Rachele Arlanch, che l’aveva incoronata come Miss Marche a Pieve Torina, dove Carlotta tornerà quanto prima. Poi è arrivata la fascia con il titolo di miss TV Sorrisi e Canzoni ed infine quella più importante di Miss Italia nella finalissima di Milano, dove era arrivata in compagnia di altre tre marchigiane quali l’osimana Laura Schiavoni (26 anni), Erika Franceschini (25 anni di Ascoli Piceno) e Veronica Nucci (18 anni di Loreto).



“Ci siamo sentiti subito con l’organizzazione - dice soddisfatto il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci – mi hanno chiamato per esprimermi la contentezza per la vittoria di Carlotta. Da parte nostra organizzeremo un evento a Pieve Torina appena lei sarà disponibile. Il titolo di Miss Italia della Maggiorana ci riempie di orgoglio, non solo perché abbiamo votato la più bella delle Marche, ma anche la più bella d’Italia. Ci gratifica molto anche perché in questo modo abbiamo tenuto accesi i riflettori sulle problematiche del nostro paese legate agli effetti del sisma e che sono ancora molte. La contatterò prima possibile e per ora le faccio i complimenti e i migliori auguri per una brillante carriera nel mondo che a lei piace di più”.



La serata finale andata in onda su LA7 e condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta ha visto le miss sottoporsi a diverse sfilate, anche in costume ed in abito da sposa, esibirsi su accostamenti con le dive del passato (con la genuinità e la spontaneità di Carlotta abbinata a quella della ciociara di Sofia Loren), per finire di essere protagoniste di quiz tra cui quello divertente di riconoscere le fake news. Il tutto fra le polemiche di Pupo nella commissione di giuria ed un commovente saluto a Fabrizio Frizzi (mitico conduttore per 17 edizioni della finale del concorso), con tanto di una fascia da Miss a lui dedicata e finita indosso a Mara Boccacci.



La bellezza particolare di Carlotta, già da piccola avvezza ai concorsi di bellezza (fu eletta Miss Mascotte alle selezioni marchigiane di Miss Italia quando non era ancora maggiorenne), ma già ben delineata nei lineamenti, ha colpito fin da subito la giuria dove spiccava l’attrice Maria Grazia Cucinotta. La marchigiana è riuscita prima a prevalere sulla quotata Antonietta Fragasso (21enne pugliese) e poi nell’ultimo atto nei confronti di Fiorenza D’Antonio (21enne di Napoli) ed eletta Miss Social 2018, che gli ha conteso fino all’ultima votazione il titolo.



Come terza si è classificata Chiara Bordi (18 anni di Tarquinia – VT), ragazza coraggio che ha gareggiato con una protesi alla gamba sinistra.



All’annuncio Carlotta Maggiorana non è riuscita a trattenere le lacrime di gioia, esplosa dopo una tensione infinita e che ha fatto esplodere la festa nella sua Montegiorgio, ma anche a Pieve Torina e in tutte le Marche, per cui ora è una testimonial importante.



Nel profilo di Carlotta registriamo: Diploma all’Accademia Nazionale di Danza, precedente valletta in “Avanti un altro”, “Paperissima”, inviata ai Box nel mondiale Superbike 2016, mentre da attrice vanta apparizioni nel film "Tree of life", con Brad Pitt e Sean Penn, in “Un Fantastico via vai” di Leonardo Pieraccioni e nella fiction "Onore e rispetto".



(nele foto sotto l'incoronazione di Pieve Torina e in ordine: Patrizia Nanetti, Anna Zamboni e Mariella Giampieri)