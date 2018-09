Benigni nei Teatri di Apiro e Jesi: boom di adesioni da tutta Italia per i due convegni

18/09/2018 - Convegno Internazionale di Studi “Letture dell’Inferno di Roberto Benigni”. Il Premio Oscar torna nelle Marche i prossimi 6 – 7 ottobre 2018. Sarà ad Apiro Teatro Mestica e a Jesi Teatro Pergolesi.

“Io dico, seguitando…” così, con la declamazione dell’VIII Canto dell’Inferno della Divina Commedia, Roberto Benigni tornerà nelle Marche dando seguito alle giornate di studio sulle sue letture del poema allegorico di Dante, iniziate con il Convegno del 2015 ad Apiro.

In questa occasione saranno i Comuni di Apiro e Jesi, presso i rispettivi teatri, ad ospitare i prossimi 6 e 7 Ottobre, il Convegno Internazionale di Studi “Letture dell’Inferno di Roberto Benigni”, a cui parteciperanno letterati da varie università italiane e straniere (inglesi, belghe, olandesi, irlandesi, francesi, tedesche, austriache, spagnole e statunitensi).

I Canti del poema dantesco saranno approfonditi ed analizzati attraverso un programma che vedrà, a coronamento di entrambe le giornate di lavori, lo stesso Benigni protagonista dell’interpretazione del Canto VIII (quello degli iracondi e accidiosi) ad Apiro, e del Canto XXVI (quello dei consiglieri fraudolenti detto anche “Canto di Ulisse”) a Jesi.

L’iniziativa, che ha preso le mosse nel 2015 in occasione dei 750 anni dalla nascita del poeta fiorentino, si deve alla volontà di Franco Musarra (professore emerito di Letteratura Italiana presso l’Università Cattolica di Lovanio e legato a Roberto Benigni), originario di Apiro, cittadina dove da qualche anno è stato costituito un Comitato Cultura che lavora alla valorizzazione del territorio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

“Si tratta di un progetto” spiega il prof. Musarra “che, dopo la parte iniziale in cui il volume ‘Il mio Dante di Roberto Benigni’ veniva analizzato da studiosi di discipline diverse (filosofia, linguistica, ecc.), ora si propone di studiare le letture fiorentine di Benigni dei 34 canti dell’Inferno, ricoprendone in questa occasione 14 e rimandando ad un prossimo futuro i restanti 20”.

Il coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale di Jesi e della Fondazione Pergolesi Spontini consente, quest’anno, di dare un risalto ancora maggiore a questo appuntamento. Al Convegno, infatti, prenderanno parte i massimi esperti di quel grandioso monumento della lingua italiana che è la “Divina Commedia”. La scelta dei relatori è avvenuta sulla base di studi specifici sulla Divina Commedia, unendo specialisti di altissimo livello a non meno validi giovani studiosi. Le due sezioni del convegno (la prima ad Apiro, la seconda a Jesi) si terranno il pomeriggio dalle ore 14,30: Pietro Cataldi (Università per Stranieri di Siena), Daragh O'Connell (University College, Cork), Peter Kuon (Università di Salisburgo), Franziska Meier (Università di Göttingen), Andrea Robiglio (Università di Lovanio), Giulia Fasano (Università di Salamanca), Corinna Salvadori Lonergan (Trinity College, Dublino), Carlo Ossola (Collège de France, Parigi), Pasquale Guaragnella (Università di Bari), Alfredo Luzi (Università di Macerata), François Livi (Università di Paris IV Sorbonne), Rino Caputo (Università di Roma “Tor Vergata”), Lia Fava Guzzetta e Maria Luisi (Lumsa di Roma), Michela Mastrodonato (giornalista e scrittrice), Giulio Ferroni (Università La Sapienza di Roma), Stefano Jossa (Royal Holloway University of London), Carmen van den Bergh (Università di Leida), Lino Pertile (Harvard University).

Grazie al coinvolgimento del main sponsor Trevalli Cooperlat, sarà allestito un maxischermo in Piazza della Repubblica a Jesi che permetterà di seguire in diretta la performance di Roberto Benigni di domenica 7 ottobre. Si ringraziano inoltre per il sostegno al Convegno le aziende Màttoli srl., ViaVai SpA Concessionaria Volkswagen, Gagliardini Edilizia, Necchi Spa, e gli sponsor tecnici Pan Autonoleggi, IMT Istituto Marchigiano Tutela Vini, Hosteria Dietro le Quinte, Loccioni, CO.A.CI Trasporti Cingoli, Ristorante Lo Smeraldo, Agriturismo Colleverde, Locanda dell’Abbazia di Sant’Urbano.

Molto articolato il programma delle due giornate:

Apiro, Teatro “G. Mestica” Sabato 6 ottobre

ore 14,30 Saluti delle Autorità presenti moderatore Pasquale Guaragnella (Università di Bari)

ore 15 Pietro Cataldi (Università per Stranieri di Siena), Canto I

ore 15,30 Peter Kuon (Università di Salisburgo), Canto III

ore 16 Franziska Meier (Università di Göttingen), Canto VII

ore 16,30 Andrea Robiglio (K.U. Leuven), Canto X

ore 17 Giulia Fasano (Università di Salamanca), Canto XV

ore 17,30 Daragh O'Connell (University College, Cork), Canto XVIII

ore 18 Corinna Salvadori Lonergan (Trinity College, Dublino), Canto XXXIII

ore 18,30 Carlo Ossola (Collège de France, Parigi), Benigna mente presente

ore 19,30 ROBERTO BENIGNI, Canto VIII

Jesi, Teatro “G.B. Pergolesi” Domenica 7 ottobre

ore 14,30 Saluti delle Autorità presenti moderatore Alfredo Luzi (Università di Macerata)

ore 15 François Livi (Università di Paris IV Sorbonne), Dante e la teologia

ore 15,30 Rino Caputo (Università di Roma “Tor Vergata”), Canto V

ore 16 Lia Fava Guzzetta (LUMSA di Roma) e Maria Luisi (LUMSA di Roma), Canto XIII

ore 16,30 Michela Mastrodonato (giornalista e scrittrice, Roma) Canto XVII

ore 17 Giulio Ferroni (Università La Sapienza Roma), Canto XXVII

ore 17,30 Stefano Jossa (Royal Holloway University of London), Canto XXX

ore 18 Carmen van den Bergh (Università di Leida), Canto XXXIV

ore 18,30 Lino Pertile (Harvard University), Canto XXVI

ore 20,30 ROBERTO BENIGNI, Canto XXVI

INFO

L’iscrizione al Convegno (a una o ad entrambe le giornate) è gratuita e comprende il diritto di prelazione per assistere alla performance di Roberto Benigni di Apiro e/o di Jesi. http://turismo.comune.apiro.mc.it/

Le adesioni saranno confermate in base all’ordine di arrivo e fino ad esaurimento posti disponibili. Info regolamento 328 9306060 / 347 6780171

Da mercoledì 3 ottobre sarà possibile ritirare presso la biglietteria del Teatro Pergolesi il biglietto con assegnazione del posto (€ 1 cad.) per assistere in Teatro alla sola performance di Roberto Benigni delle ore 20.30 (max 2 biglietti a persona; fino ad esaurimento posti disponibili).

Info 0731 206888 – biglietteria@fpsjesi.com