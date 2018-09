Ancona: Torna l’appuntamento con il Trofeo CONI Kinder + Sport. Al PalaPrometeo il saluto di Ceriscioli. Le Marche pronte a partire alla volta di Rimini

18/09/2018 - Dopo aver ospitato la manifestazione nazionale lo scorso anno, con il quartier generale a Senigallia, le Marche sono pronte a partire alla volta di Rimini scenario di questa V edizione del Trofeo, dal 20 al 23 settembre.

La delegazione delle Marche sarà composta da 231 rappresentanti. Oggi pomeriggio, nella sala conferenze “terzo Censi” del CONI Marche, al PalaPrometeo Estra “Rossini” il saluto ufficiale da parte del presidente del Comitato regionale, Fabio Luna, e del presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ai 185 giovani atleti (dai 10 ai 14 anni), che hanno superato le fasi regionali e che ora avranno la possibilità di confrontarsi con i campioni delle altre realtà nazionali. Insieme a loro, 41 accompagnatori a cui si aggiungono il presidente ed il vicepresidente del CONI Marche, Fabio Luna e Giovanni Torresi (capodelegazione), oltre ad altri 3 esponenti CONI Marche.



Quarantacinque (36 Federazioni, 9 Discipline associate) gli sport rappresentanti a livello nazionale, 35 quelli in cui saranno presenti squadre marchigiane, (28 Federazioni e 7 Discipline). Numeri che dimostrano quanto il Trofeo CONI sia cresciuto in questi tre anni, diventando un appuntamento imperdibile per i campioni in erba e le realtà sportive locali. Nelle Marche si è passati da una prima partecipazione di 35 ragazzi (nel 2014 a Caserta) a quella di 102 del 2015 (a Lignano Sabbiedoro) ai 165 di Cagliari (2016) e 223 lo scorso anno a Senigallia. Un momento di sana competizione, ma anche un momento educativo per i ragazzi e di confronto per gli operatori sportivi delle regioni, soprattutto in tema di promozione e programmazione dell’attività sportiva di base. Del resto, proprio con questo spirito, quattro anni fa, è stata avviata l’esperienza del Trofeo CONI Kinder + Sport, nata dalla volontà di valorizzare lo sport giovanile under 14 e lo stare insieme.



«Non potevano non fare il nostro in bocca al lupo a voi ragazzi in partenza per questa manifestazione che è la più importante a livello giovanile che il CONI organizza – le parole del presidente Luna –. Una mini Olimpiade che punta alla crescita del movimento sportivo».



l presidente del CONI Marche ha ricordato con emozione l’esperienza dello scorso anno a Senigallia «un’edizione di successo che ha portato la Kinder, sponsor ufficiale della manifestazione, ad accrescere il suo contributo. Quest’anno ai 10 migliori di voi al Contest Tem (Test di efficienza motoria) sarà data la possibilità di viaggiare gratuitamente in Argentina per le Olimpiadi giovanili di inizio ottobre».



Dopo aver ufficialmente aperto il Trofeo lo scorso anno a piazza Garibaldi, a Senigallia, il presidente delle Marche, Ceriscioli, ha fatto oggi il suo in bocca al lupo ai ragazzi dalla sala Censi. «Vivo questo momento come un passaggio di testimone. Come Regione crediamo nello sport, perché lo sport può essere praticato da tutti, perché ci fa vivere meglio ed in salute, perché costruisce una società sana e restituisce cento volte quello che diamo. Sono certo che Rimini sarà una bella esperienza, di quelle che si ricordano per sempre. Siate amici dei vostri competitori, ma spietati sul campo di gara, perché la lealtà è anche questa: dare il meglio di sé».



A ripercorrere le precedenti quattro edizioni del Trofeo: Caserta, Lignano Sabbiadoro,Cagliari e Senigallia, il vicepresidente del CONI Marche, Giuseppe Scorzoso. Ricchi sono stati i medaglieri Pag 2 che negli anni hanno conquistato le Marche. Quattordici quelle vinte nel 2014 quando le Marche si sono classificate 13esime, 12 medaglie nel 2015 (Marche al 9° posto), 14 medaglie nel 2016 (11esime le Marche), 9 medaglie nel 2017 (marche all’8° posto).



Numerose e variegate le specialità nelle quali gareggeranno i ragazzi, dalle più popolari alle meno diffuse: arrampicata sportiva, ciclismo, ginnastica ritmica, bocce beach, badminton, baseball, atletica leggera, danza coreografica, golf, calcio, sport tradizionali, pallamano, hockey, judo, karate, lotta, nuoto e salvamento, pallanuoto, pallapugno, pallavolo, pesistica, nuoto/corsa, palla tamburello, rugby a 7, scherma, sport equestri, sport orientamento, skateboard, tennis, tiro con l'arco, tiro a volo, tennis tavolo, monta da lavoro, triathlon, vela, pugilato, scacchi. La delegazione marchigiana partirà giovedì prossimo 20 settembre alle 12:30 dal piazzale del PalaPrometeo Estra “Rossini” di Ancona.



A capo della rappresentativa il vicepresidente della Giunta regionale del CONI, Giovanni Torresi, che ha ricevuto la bandiera della Regione Marche dalle mani del presidente Ceriscioli e quella del CONI Marche dalle mani del presidente Luna. L’arrivo a Rimini è previsto intorno alle 15:30. Alle 18:30 la Cerimonia di apertura. Venerdì 21 settembre il via alle gare che termineranno sabato mattina, 22 settembre. Sempre sabato alle 21 la Cerimonia di chiusura e domenica 23 il ritorno ad Ancona.