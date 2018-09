Matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez: anche il senigalliese Carlo Mengucci al "royal wedding italiano"

01/09/2018 - C'è anche senigalliese al matrimonio evento dell'anno, quello tra l'influencer più famosa del mondo Chiara Ferragni e il rapper Fedez. La coppia si è sposata sabato pomeriggio a Noto e a quello che è stato ribattezzato il “Royal wedding italiano” c'era anche Carlo Mengucci, amico intimo della sposa.

Carlo Mengucci. 42 anni, figlio dell'imprenditore “Bibo” Mengucci e dell'ex titolare del Miù Jacqueline Donna, da vent'anni vive a Milano dove lavora come Worlwide e Pr per il gruppo Aeffe. Carlo Mengucci vanta tra le sue amicizie numerossimi vip tra cui appunto la Ferragni. Proprio la fashion blogger lo ha voluto tra i più ristretti amici (si fa per dire..erano almeno duecento) che hanno preso parte alla due giorni di festeggiamenti nella cittadina sicula. Carlo ha documentato minuto per minuto tramite il sociale Instagram il grande evento: dal party esclusivo di venerdì sera al fatidico sì con tanto di ricevimento alla Dimora delle Balze. Carlo, accompagnato da alcuni amici, ha indossato un abito della maison Armani.



Un evento che ha attirato la curiosità di milioni di spettatori (solo l'evento di venerdì è stato seguiro su instagram da oltre 5 milioni di fans di tutto il mondo). La stessa coppia, che per l'occasione ha coniato il brand "I ferragnez" hanno scelto di non concedere l'esclusiva a nessuna tv ma di far seguire il matrimonio a tutti i proprio "followers". Seppure senza telecamere la coppia ha concesso agli invitati piena libertà nel riprendere e pubblicare sui social quello che volevano.