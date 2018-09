Sistema universitario marchigiano: oltre 54 milioni di euro per strutture e servizi agli studenti

31/08/2018 - Nuove edificazioni e riqualificazioni per avere circa 900 posti letto in più di cui 650 (strutture donate dalle province di Trento e Bolzano e posti letto della Protezione Civile a Camerino) già pronti, efficientamenti energetici, adeguamenti sismici e manutenzioni straordinarie.

Sono oltre 54 i milioni di euro di fondi europei, statali e regionali che la Regione Marche, attraverso Erdis, sta investendo nelle strutture universitarie marchigiane. Più infrastrutture dunque e più servizi per migliorare la qualità della vita degli studenti e per garantire la loro sicurezza. In questa cifra complessiva rientrano anche i 3 milioni per la ristrutturazione del Collegio Tridente di Urbino e i 19 milioni per uno studentato da circa 88 posti letto nell’ex convento del Buon Pastore al centro di Ancona i cui lavori si concluderanno nel luglio 2019.

I restanti 32 milioni sono distribuiti sui vari progetti dei quattro atenei marchigiani.

“Si conferma il massimo impegno della Regione Marche – sottolinea il presidente della Regione Luca Ceriscioli– nel riqualificare dal punto di vista strutturale ed energetico quelli che sono gli edifici dedicati agli studenti universitari. Sosteniamo con convinzione il progetto dell’Erdis mettendo risorse per rendere più sicuri ed efficienti strutture e spazi e dare quindi un valore aggiunto allo studente. Abbiamo riservato particolare attenzione a Macerata e Camerino duramente colpite dal terremoto, ma è l’intera immagine della regione che deve essere rilanciata in un quadro strategico che vede le quattro università collaborare fortemente” .

“E’ stata inaugurata una stagione di investimenti infrastrutturali e di manutenzione come non si vedeva da tempo - commenta il presidente dell’Erdis Giovanni Di Cosimo -. Un risultato raggiunto grazie alla fattiva collaborazione in essere tra tutti i soggetti in campo: la Regione, l’Erdis, le Università. Il dato positivo consiste proprio nella possibilità di poter attingere le risorse attraverso varie fonti, ognuno per le proprie competenze, per poi convogliarle su progetti da realizzare in sinergia”.

Interventi Regione ed Università Politecnica delle Marche su Ancona

Manutenzione straordinaria con miglioramento sismico e riqualificazione energetica mensa universitaria Petrarca: 2.777.615 euro

Lavori Buon Pastore : 19 milioni di euro

Studentato via del Faro ex Caserma Fazio: 5 milioni di euro

Interventi Regione ed Università di Camerino su Camerino

Manutenzione straordinaria con miglioramento sismico e riqualificazione energetica del corpo D del complesso universitario Colle Paradiso: 4.513.078 donati dalla Provincia autonoma di Trento e Bolzano.

Ripristino danni causati dal dissesto idrogeologico Colle Paradiso: 205mila euro da Protezione Civile.

Ristrutturazione, adeguamento e ottimizzazione funzionale del Collegio Mattei 1: 11.162.969 euro.

Interventi Regione ed Università di Urbino su Urbino

Restauro e risanamento conservativo Collegio Tridente: 9,8 milioni di euro

Manutenzione straordinaria con miglioramento sismico e riqualificazione energetica del collegio Casa della studentessa: 9 milioni

A questi lavori si aggiungono quelli per l’adeguamento alla normativa antincendio del Collegio Tridente con fondi Regione Marche: circa 2,8 milioni

Interventi Regione ed Università di Macerata su Macerata

Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico residenza studentesca Bartolo da Sassoferrato: 8 milioni di euro

Manutenzione straordinaria con adeguamento impianto antincendio Collegio Sibillini: 850mila euro

Manutenzione straordinaria con miglioramento sismico e riqualificazione energetica del Collegio Maria Montessori 2,4 milioni di euro.