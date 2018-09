Info Road: al via il tour della Politecnica delle Marche

31/08/2018 - Lunedì 3 settembre parte l’Info road, il tour tra le sedi dell’Università Politecnica delle Marche con desk informativi dedicati alle aspiranti matricole e ai loro genitori.

Ancona 31 agosto 2018 - Lunedì settembre parte l’Info road, il tour tra le sedi dell’Università Politecnica delle Marche con desk informativi dedicati alle aspiranti matricole e ai loro genitori. È prevista la presentazione dei corsi di laurea, la visita delle sedi e le consulenze personalizzate per il miglior orientamento al percorso di studi. Insomma un’occasione per conoscere le diverse aree dell’ateneo, raccogliere informazioni sulle modalità di iscrizione, le borse di studio e le agevolazioni su tasse e contributi. Quattro le tappe dell’Info Road, dal 3 al 7 settembre: San Benedetto del Tronto, Pesaro, Fermo e Ancona. Saranno presenti gli operatori dell’ufficio orientamento e i docenti, dalle 9:00 alle 12:00.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Lunedì 3 Settembre 2018 Via Via del Mare, 220 PESARO Martedì 4 Settembre 2018 Viale Trieste 391 FERMO Mercoledì 5 Settembre 2018 Via Brun Forte 47 ANCONA Venerdì 7 Settembre 2018 Polo Monte Dago Aula 160/3 UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE IN CIFRE Popolazione studentesca: 17mila Sedi: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, San Benedetto del Tronto. Aree: Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze. Occupazione dei laureati: 91,9% (AlmaLaurea) Soddisfazione dei laureati dell’esperienza universitaria: 90,0% (AlmaLaurea)

Contatti

www.univpm.it

orientamento@univpm.it

www.facebook.com/UNIVPM

Tel. 0712203010 – 0712203037

link Info Road http://www.univpm.it/Entra/Universita_Politecnica_delle_Marche_Home/Info_Road_Univpm