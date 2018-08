Le note del pianoforte di Aeham Ahmad come messaggio di pace e libertà

29/08/2018 - Della musica ha fatto un grande messaggio di pace e libertà, suonando il suo pianoforte per la popolazione stremata dall’assedio in Siria. E’ ormai famosa la foto che ritrae Aeham Ahmad mentre si esibisce in strada tra la devastazione della guerra, come sono altrettanto note quelle che lo vedono accanto ai bambini in esilio ed in decine di concerti effettuati in tutto il mondo.

Una lunga storia narrata nel libro “Il pianista di Yarmouk”. Il Presidente del Consiglio, Antonio Mastrovincenzo, ed il Garante dei diritti, Andrea Nobili, l’hanno incontrato a Palazzo delle Marche, rappresentandogli solidarietà ed apprezzamento per il suo impegno civile.

“Un grande messaggio di speranza – hanno sottolineato – che deve abbattere muri e barriere e rafforzare l’azione quotidiana sulle tematiche dell’accoglienza, dell’integrazione, dell’aiuto umanitario per chi fugge da situazioni di guerra ed estrema difficoltà”.

Aeham Ahmad è arrivato in Ancona per un concerto in programma nell’ambito del “Festival Adriatico Mediterraneo 2018” e per ricevere il premio previsto dalla stessa manifestazione, come riconoscimento al valore della cultura e dell’arte, elementi di pace e conoscenza. “Sono onorato di questa vostra accoglienza – ha detto – che rappresenta un incoraggiamento per la mia battaglia, fatta di musica ma anche di comunicazione diretta con le persone che vogliono ascoltare la storia di tanti giovani che come me sono fuggiti dalla guerra ed oggi lavorano per la libertà del proprio paese”.