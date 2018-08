Civitanova: etichettatura non in regola: 438mila euro di multa ad un negozio alimentare cinese

29/08/2018 - I Carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche e quelli del Gruppo Carabinieri Forestale di Macerata, con la collaborazione degli altri reparti speciali dell’Arma quali NAS, NIL e NOE, negli ultimi tempi hanno proceduto ad una serie di servizi finalizzati tra gli altri alla tutela agroalimentare, a presidio dei diritti del consumatore.

Nel corso di uno di questi servizi, si è proceduto al controllo di un ristorante/market sito nella zona commerciale “cinese” sita in via Silvio Pellico e gestito dal titolare appunto di nazionalità cinese, che è risultato aver messo in vendita 73 tipologie di prodotti cinesi per circa 900 colli che sono risultati completamente sprovvisti della etichettatura in italiano con conseguente violazione della specifica normativa di settore finalizzata alla tutela del consumatore.

Al termine dell’attività ispettiva, i Carabinieri Forestali, nell’ambito della loro competenza specialistica, ha elevato nei confronti del titolare dell’azienda, un cinese residente in provincia di Macerata, un verbale da 438.000 per la violazione del Reg.CE1169/2011 e del D.Lgs 231/2017.

Il verbale, risulta uno dei più elevati a livello nazionale nello specifico settore.

I controlli proseguiranno anche prossimamente e comprenderanno anche il settore agricolo e forestale.