Ancona: Aggrediscono capotreno, il treno era partito da Ancona

20/08/2018 - Branco aggredisce capotreno, il treno era partito da Ancona

Ferragosto movimentato anche per il Compartimento di Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo, opportunamente intensificata in occasione della settimana di ferragosto e svolta con l’impiego di personale del Reparto Operativo di Ancona Centrale e dei Posti PolFer di Falconara e Fabriano, ha portato, nella provincia di Ancona, a concreti risultati. Sono stati impiegati 150 operatori, effettuati più di 50 servizi di vigilanza presso le stazioni FS e identificate oltre 350 persone. Quattro sono state le persone denunciate: tra esse un cittadino straniero, con numerosi precedenti di Polizia, è stato individuato dagli Agenti del Posto PolFer di Fabriano quale responsabile del tentato furto di una valigia a bordo treno ai danni di una viaggiatrice, immediatamente sventato proprio dai poliziotti. Altri due individui, giovanissimi e italiani, sono stati identificati e denunciati dalla Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale dopo che la sera di venerdì 13 luglio u.s., a bordo di un treno partito da Ancona e diretto in alcune note località della riviera romagnola, si erano resi responsabili di una violenta aggressione ai danni di un capotreno di FS che li aveva sorpresi a viaggiare senza biglietto. Un altro soggetto, pluripregiudicato, è stato identificato e denunciato per il furto di bagagli avvenuto la notte del 14 agosto presso la stazione ferroviaria di Ancona Centrale: decisivo, in questo episodio, è stato il supporto fornito dal sistema di videosorveglianza interno alla stazione, attivo 24 ore al giorno e costantemente monitorato dalla centrale operativa del Compartimento PolFer.