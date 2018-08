Macerata Opera Festival 2018 - Un elisir d'amore in spiaggia

06/08/2018 - Applausi domenica sera per la penultima replica de "L'elisir d'amore" firmato Michieletto.

Chissà se il merito va attributo al flash mob pubblicitario di sabato 4 agosto nelle affollate spiagge di Civitanova Marche, o se è da riconoscere alla direzione artistica dello Sferisterio l'ormai risaputa vena provocatoriamente stimolante nel proporre opere fresche e attuali, ma poco importa: il fatto è che lo Sferisterio di Macerata riesce sempre ad accaparrarsi una maggiore fetta di utenti.

La scenografia è inequivocabile. Palme, ombrelloni, un chioschetto che porta il nome "Bar Adina", la sabbia per terra, un cartellone pubblicitario che promette vacanze di coppia. Gli attori giocano con i teli da mare e i gonfiabili, la sabbia, si divertono allo schiuma party all'interno della gigantesca gonfiabile torta nuziale al matrimonio di Adina e Belcore. Una fresca ambientazione balneare sottolinea l'aspetto frivolo delle relazioni estive, apprezzata e divertente, a discapito però delle emozioni dei protagonisti. L'amore di Nemorino nei confronti di Adina appare come un classico amore estivo, con i tipici scherzi da spiaggia di un'estate al mare tra amici.

Brillante la scelta di sostituire l'elisir in elixir, una portentosa bevanda in lattina venduta in spiaggia da un Dulcamara in fuoristrada e sponsorizzata da avvenenti ragazze immagine. Si ride sulle allusioni sessuali, il pubblico si diverte, scarseggia la forma solenne cui siamo abituati in un usuale teatro lirico.

Ci ricordiamo di essere all'opera grazie alla superba interpretazione di "una furtiva lagrima", alla quale segue un prolungato applauso per il tenore Jhon Osborn e una timida richiesta di bis – che alla prima era stata accolta con piacere. Notevole l'interpretazione di Alex Esposito, che ci regala un Dulcamara divertente, spigliato, emozionante. Applausi anche per il Coro lirico marchigiano "Vincenzo Bellini" con il dispiego di una sessantina di elementi. Elogio al soprano Mariangela Sicilia (Adina), a Iurii Samoilov (Belcore) e a Francesca Benitez (Giannetta). Ultima replica prevista per venerdì 10 agosto.