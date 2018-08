Belvedere Ostrense: addio al dott. Leopoldo Uccellini, pioniere dell'imprenditoria e benefattore della comunità

04/08/2018 - Comunità in lutto per la scomparsa del dott. Leopoldo Uccellini, imprenditore, Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana e benefattore della comunità belvederese. Uccellini, da tempo malato, è morto sabato all'età di 88 anni.

Nato ad Ancona il 25 marzo 1930, insieme alla moglie Graziella Amurri, si era poi trasferito a Torino dove aveva creato quasi dal nulla un vero impero. Nel 1970 infatti accettò di dirigere un piccolo istituto di vigilanza di Torino che con determinazione e grandi doti manageriali in vent'anni trasformò in un'azienda che contava oltre 1000 guardie armate e centinaia di impiegati estendendosi anche in Lombardia e Liguria. tra impiegati, commerciali e amministrativi. Sotto le diverse denominazioni sociali, il nome Uccellini è sempre stato il centro gravitazionale che ha condotto il Gruppo sempre all’avanguardia.



Fu insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce e Commendatore di San Gregorio Magno in Vaticano. Dagli inizi del 2000, tornato nelle Marche, a Belvedere Ostrense, concentra le proprie energie per finalità filantropiche. Insieme alla moglie Graziella Amurri dà vita alla “Fondazione onlus Uccellini Amurri” che ha finanziato importanti attività culturali e non solo. Nel 2014 aveva interamente finanziato l'ampliamento della nuova ala della Casa di Riposo di Belvedere. Il taglio del nastro fu affidato a l'on. Arnaldo Forlani, amico storico di Uccellini, che trent'anni prima inaugurò il primo ampliamento realizzato sempre dalla Fondazione Uccellini-Amurri. Proprio la Casa di Riposo, sotto la sua presidenza (è stato presidente della Fondazione Verri Bernabucci – Uccellini Amurri che gestisce la residenza protetta dal 1999), è cresciuta e si è consolidata diventando oggi un vero fiore all'occhiello per tutta la comunità.

La camera ardente sarà aperta a partire da domenica mattina presso la chiesa del Palazzo Uccellini-Amurri a Belvedere Ostrense. Le esequie si terranno invece lunedì 6 agosto alle ore 17 nella chiesa parrocchiale. Seguirà poi la tumulazione della salma nella cappella di famiglia presso il cimitero cittadino.