Sisma: nelle Marche 161 le Sae ancora da consegnare

27/07/2018 - Le Soluzioni Abitative di Emergenza consegnate ai Sindaci sono 3.444, rispetto alle 3.639 richieste. A queste si aggiungono ulteriori 112 Sae installate ma in attesa della conclusione della seconda fase di urbanizzazione.

Ad oggi, dunque, sono state consegnate 1.664 Sae nelle Marche, 815 nel Lazio, 748 in Umbria e 217 in Abruzzo, a fronte di 1.825 ordinate nelle Marche, 824 nella Regione Lazio, 752 in Umbria e 238 in Abruzzo. Ulteriori 217 Soluzioni Abitative di Emergenza sono state ordinate, dopo il 27 novembre 2017, dalle regioni Marche (124 Sae), Abruzzo (62 Sae), Umbria (28) e Lazio (3).