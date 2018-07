Trentuno milioni per sviluppo produttivo zone sisma: presentazione bandi Por Fesr a Macerata

20/07/2018 - Trentuno milioni per lo sviluppo produttivo dell’area del sisma: lunedì 23 luglio la presentazione dei tre bandi Por Fesr a Macerata “Per un nuovo sviluppo nell’area del sisma”.

È il tema dell’incontro promosso, a Macerata, dalla Regione Marche, per presentare i tre nuovi bandi Por Fesr 2014-2020 dedicati alla rinascita economica e produttiva delle zone terremotate. L’incontro si terrà, a partire dalle ore 15.00, presso l’Aula Blu, Polo Pantaleoni (Via Pescheria Vecchia).



Funzionari regionali illustreranno tempi e modalità per accedere ai 31 milioni di euro destinati agli interventi nei settori del Made in Italy, degli investimenti produttivi, delle imprese sociali. A disposizione delle aziende interessate ci sono 15 milioni per rivitalizzare le filiere produttive (bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche 28 giugno 2018, domande dal 3 settembre al 31 ottobre 2018), 10 milioni per favorire i nuovi investimenti aziendali (Bur 5 luglio 2018, domande dal 10 settembre prossimo), 6 milioni per creare nuove opportunità lavorative nel settore dei servizi alla persona (Bur del 12 luglio, domande dal 20 settembre al 30 ottobre 2018).



Gli interessati a partecipare all’evento possono comunicare la propria adesione iscrivendosi on line.