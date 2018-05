Senigallia Città della Fotografia: tutti ringraziono la Regione ma "dimenicano" Volpini, la gaffe del Pd

18/05/2018 - Senigallia è stata ufficialmente riconosciuta dalla Regione Marche come "Città della Fotografia" e tutti sono pronti a salire sul carro dei vincitori. La pratica, licenziata proprio in occasione dell'ultimo consiglio regionale, è stata accolta con entusiasmo dalla spiaggia di velluto.

Tutta la maggioranza, e soprattutto il Partito Democratico, ha ringraziato più volte il presidente della Regione Luca Ceriscioli, il presidente del consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo, e il sindaco Maurizio Mangialardi, "dimenticando" però un intermediario fondamentale quale il consigliere regionale Fabrizio Volpini, senigalliese, e anche ex assessore comunale. Una "gaffe" notata anche dal diretto interessato che ha affidato ai social una amara riflessione.



"Piovono in ogni dove i ringraziamenti per la legge regionale recentemente approvata che riconosce Senigallia come Città della Fotografia......tra i più gettonati Mastrovincenzo, Pieroni, Ceriscioli, Cesetti.......e......tutti gli altri consiglieri regionali #vabenecosi!" -scrive Volpini, riferendosi proprio al comunicato del suo stesso partico ma anche a quello del sindaco Maurizio Mangialardi, a quelli di altre forze politiche di maggioranza come Vivi Senigallia, o quello del Musinf.