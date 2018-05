Conoscere il Consiglio: visita formativa in Regione per gli studenti del Panzini

07/05/2018 - Visita formativa in aula consiliare e nella Biblioteca regionale di Palazzo delle Marche per gli studenti dell'istituto superiore “A.Panzini” di Senigallia.

I ragazzi di due classi seconde a indirizzo turistico, accompagnati dagli insegnanti, sono stati accolti nell'emiciclo dove si riunisce ogni settimana l'Assemblea legislativa dal consigliere Gianni Maggi. Dopo aver approfondito insieme al capogruppo del Movimento 5stelle il funzionamento di Giunta e Consiglio, gli studenti si sono spostati in piazza Cavour, dove ad aspettarli c'era la consigliera Elena Leonardi, per visitare la sede istituzionale dell'Assemblea legislativa a Palazzo delle Marche e, in particolare, la Biblioteca regionale.



La visita dei ragazzi del "Panzini" rientra nel progetto “Conoscere il Consiglio” finalizzato ad avvicinare le giovani generazioni alle istituzioni e promuovere la cittadinanza attiva. Al termine della mattinata è stato consegnato alle due classi l'attestato di partecipazione all'iniziativa e la “brochure” realizzata dal Centro stampa dell'Assemblea legislativa con le informazioni sul progetto formativo che ogni anno porta in aula consiliare centinaia di studenti provenienti da tutte le Marche.



L'Assemblea legislativa, da sempre vicina alle giovani generazioni, promuove diverse iniziative indirizzate alle scuole marchigiane. Oltre alle visite guidate a Palazzo delle Marche, alla Biblioteca regionale e agli incontri formativi in aula consiliare, vengono organizzati laboratori e periodi di alternanza scuola-lavoro, quest'ultimi rivolti agli studenti delle superiori. Durante l'anno scolastico in corso già 15 istituti comprensivi di tutta la regione hanno partecipato al progetto “Conoscere il Consiglio”, coinvolgendo oltre 400 studenti marchigiani.