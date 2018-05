13 produttori marchigiani di oli monovarietali festeggeranno la 15° edizione della Rassegna Nazionale a FICO Eataly World

03/05/2018 - Una location completamente nuova, il parco agroalimentare più grande del mondo, un percorso da fare a piedi o in bici in mezzo alla biodiversità che caratterizza l'Italia dal nord al sud, isole comprese.....quale situazione migliore per presentare al grande pubblico la biodiversità olivicola raccontata attraverso l'elite degli oli monovarietali del nostro paese?

La Rassegna Nazionale degli oli monovarietali, organizzata da ASSAM e Regione Marche, ha dato un grande impulso alla produzione di oli ottenuti da una sola varietà e quindi con caratteristiche sensoriali estremamente variegate e peculiari, ambasciatori a tavola della ricca biodiversità olivicola marchigiana ed italiana.

Gli oli monovarietali, ottenuti da olive 100% della stessa varietà, consentono di esaltare al massimo le peculiarità legate ad un patrimonio genetico dal valore inestimabile, in grado di fornire prodotti unici ed irripetibili, grazie al binomio indissolubile varietà e ambiente di coltivazione. Produzioni differenziate nelle caratteristiche chimiche e nelle sensazioni organolettiche, fortemente radicate al territorio e in armonia con il paesaggio, arricchito di storia, cultura e tradizioni locali; una identità che può essere percepita ed apprezzata dal consumatore e dal mondo della ristorazione, per un utilizzo sempre più consapevole nel quotidiano e per una ricerca sempre più attenta dei migliori abbinamenti in gastronomia.

Gli oltre 3.000 profili sensoriali definiti dal Panel regionale ASSAM – Marche, così come i valori di polifenoli e composizione acidica, determinati presso il Centro Agrochimico Regionale Assam di Jesi, sono stati elaborati statisticamente dall'IBIMET - CNR di Bologna per una sempre più accurata caratterizzazione del patrimonio olivicolo italiano.

La banca dati degli oli monovarietali, aggiornata annualmente, può essere consultata sul sito www.olimonovarietali.it .

Il 5 e 6 maggio nella Piazza di Eataly World saranno presenti 60 produttori provenienti da 14 regioni, che presenteranno oltre 40 varietà autoctone italiane; potranno far degustare e vendere soltanto le eccellenze, ovvero i campioni che hanno superato la rigida selezione del Panel regionale ASSAM-Marche, ottenendo al Panel test un punteggio maggiore o uguale a 7 (considerato 6,5 il vecchio limite per la classificazione come extravergine).

A latere saranno esposte le bottiglie dei 244 oli ammessi alla Rassegna 2018 (rispetto ai 296 campioni pervenuti, rappresentativi di 94 varietà e 16 regioni), suddivisi per regione e per varietà, per rappresentare la variabilità olivicola estremamente variegata che vede l'Italia in prima linea rispetto agli altri paesi.

Le due giornate saranno animate da momenti tecnici e di aggiornamento rivolti a produttori ed assaggiatori, oltre che eventi di carattere divulgativo rivolti al grande pubblico di FICO, per coinvolgere il mondo dei consumatori e ristoratori in un percorso di conoscenza del prezioso oro verde.

Gli appuntamenti rivolti ad esperti assaggiatori si terranno sabato 5 maggio presso l' Aula Scirocco . Alle 15.00 il "Seminario di aggiornamento sugli oli monovarietali - a tu per tu con le tipologie sensoriali" , a cura di Barbara Alfei (ASSAM) e Massimiliano Magli (IBIMET CNR di Bologna), con degustazione guidata degli oli più rappresentativi dell'Edizione 2018 della Rassegna.

Seguirà alle ore 17.00 la 11° edizione del Gioco a squadre "Indovina la varietà" , una vera e propria gara di destrezza tra i migliori nasi d'Italia per riconoscere 8 varietà autoctone, tra le più note in Italia, sulla base dei profumi e dei sapori che le contraddistinguono.

Gli eventi di carattere divulgativo si terranno invece nella giornata di domenica 6 maggio .

Alle 11.30 nello spazio Arena di Fico, si terrà il Talk show dal titolo "L'olio monovarietale è troppo...biodiverso?" che vedrà la partecipazione della Vice Presidente della Regione Marche Anna Casini, e la presenza di Alberto Grimelli - Direttore di Teatro Naturale in veste di moderatore, oltre che di Maurizio Servili (Università di Perugia), Giorgio Pannelli (già Crea - Oli sez. Spoleto) e Barbara Alfei (ASSAM) che interverranno sui temi legati all'identità del monovarietale e relative problematiche. A seguire, verrà presentata la Guida degli oli monovarietali italiani edizione 2018, a cura di New Business media, che vedrà una sezione specifica dedicata alla neo-nata IGP "Marche". Al termine verrà effettuata la consegna dei riconoscimenti ai produttori: targhe Oli di eccellenza e Varietà autoctone di nuova presentazione alla Rassegna e attestati di eccellenza per i campioni che hanno ottenuto un punteggio al Panel test maggiore o uguale a 8.

Nel pomeriggio di domenica, alle ore 16.00 e alle ore 17.30 si terranno due appuntamenti divulgativi rivolti al pubblico di Fico, presso lo spazio di Food brand Marche, dal titolo "Profumi e sapori degli oli monovarietali" con mini corso di assaggio, a cura di Barbara Alfei (ASSAM).

Inoltre, durante le due giornate, presso il chiosco di Food Brand Marche sono previsti piatti speciali con l'utilizzo di oli monovarietali selezionati.

Le festa degli oli monovarietali italiani coincide con un importante traguardo per la nostra Regione, il primo anno di certificazione della IGP "Marche" ; il Disciplinare di produzione prevede una base varietale ampia di varietà autoctone (Ascolana tenera, Carboncella, Coroncina, Mignola, Orbetana, Piantone di Falerone, Piantone di Mogliano, Raggia/Raggiola, Rosciola dei Colli Esini e Sargano di Fermo) oltre al Leccino e Frantoio; queste devono essere presenti, in maniera congiunta o disgiunta, per almeno l'85%, fino ad arrivare al monovarietale. La certificazione della IGP “Marche” viene effettuata dall'Autorità Pubblica di Controllo dell'ASSAM; nell'ultima campagna olivicola sono stati certificati circa 30 campioni, tra cui alcuni monovarietali.

Il programma del weekend 5-6 maggio a FICO - Bologna è disponibile sul sito www.assam.marche.it e www.olimonovarietali.it

LISTA PRODUTTORI PRESENTI ALL’EVENTO:

Saranno presenti ben 60 aziende da 15 regioni con oltre 40 varietà.

Dall'ABRUZZO: "Monaco" con Tortiglione, Palusci Marina con Dritta, Pace Pierluigi con Carpinetana, Branella Marisa con Coratina, Hermes di Claudio Di Mercurio con Bella di Spagna, Frantoio e Picholine, La Selvotta con I 77 e Oliva Grossa, Carlo Massimo Rabottini con FS17.

Dalla BASILICATA Vincenzo Marvulli con Ogliarola del Bradano, Micele con Farasana.

Dalla CALABRIA Sorelle Garzo con Ottobratica, Arcobaleno di Anita Regenass con Carolea, D'Amico Luca con Coratina, Vulcano con Dolce di Rossano.

Dalla CAMPANIA Antico Podere Matesino con Leccio del Corno, Tenuta Romano s.r.l. con Ortice e Picholine

Dalla LOMBARDIA Casa del Tempo Ritrovato con Casaliva

Dalle MARCHE Tonti Giorgio con Mignola, L'Olivaio srl con Ascolana Tenera e Raggia IGP, Manizza Mirta con Raggia, F.lli Capinera con Piantone di Mogliano, Fondazione Ferretti con Raggia, F.lli Mosci di Mosci P. & C. snc con Mignola e Raggia IGP, Frantoio Brignoni di Brignoni Alice con Raggia, Il Conventino di Monteciccardo sas con Ascolana tenera, Raggia e Raggiola, La Pecorara di Cristiana Doppieri con Leccino IGP, Ceresolana con Leccino, Mignola, Raggia, Casolare della Quiete con Piantone di Mogliano, Dr. Silenzi s.s. con Coroncina, Massimo Mosconi Emozioneolio con Raggiola, Frantoio Agostini con Ascolana tenera e FS 17.

Dal MOLISE Trespaldum srl con Ascolana tenera e Gentile di Mafalda.

Dalla PUGLIA Costantino Mariella con Peranzana, Maselli con Cima di Melfi, Coratina e Termite di Bitetto, Serrilli Pia Gloria con Coratina, Ogliarola Garganica e Leccino, Pietrasanta s.r.l. con Ogliarola Salentina, Mio Padre è un Albero di Lidia Antonacci con Peranzana, Depalo Luigi con Coratina e Ogliarola Barese, "Eredi Pallante" con Peranzana, Antonio Leuci con Coratina, Ugo Cominelli con Coratina, Ortoplant di Depalo Michele & C. s.s. con Coratina e Ogliarola Barese, Spaccavento con Coratina, Nonno Vittorio s.r.l. con Peranzana, Le Tre Colonne di Salvatore Stallone con Coratina .

Dalla SARDEGNA Accademia Olearia srl con Bosana, Delogu Baingio Antonio e Delogu Leonardo con Bosana.

Dalla SICILIA Turnaturi Carmela con Nocellara del Belice, Oliva con Cerasuola, Ismaele Gaetano D'Amico con Nocellara del Belice, Lombardo con Nocellara del Belice, Di Leonardo Floriana con Nocellara del Belice.

Dalla TOSCANA L'Oliveta di Tiberi Roberta con Frantoio, Santella di Santella Massimo con Olivastra Seggianese, Podere Riparbella con Maurino, Buonamici srl con Frantoio, Solaia di Brogelli e C. - Società Agricola s.s. con Leccio del Corno.

Dall'UMBRIA Di Murro con Coroncina e Gentile di Anghiari, Saladino con Rajo.

Dal LAZIO Cosmo Di Russo con Itrana

Dal TRENTINO ALTO ADIGE Agraria Riva del Garda sca con Casaliva.