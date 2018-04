Senigallia: Rfi ridisegna il volto del centro. In arrivo nuovi ponti, sottopassi e ponti ferroviari

17/04/2018 - Rfi pronta ad investire decine di milioni di euro per ridisegnare il volto di mezzo centro. Sono partite le trattative serrate, tra il Comune e le Ferrovie per concretizzare gli investimenti che entro il 2021 porterà nuove infrastrutture e collegamenti in città.

Nei giorni scorsi il sindaco Maurizio Mangialardi ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il nuovo direttore produzione di Rfi per Marche, Abruzzo e Umbria Giulio Del Vasto che avvia una collaborazione tra i due enti per ottimizzare al massimo gli interventi. A muovere Rfi sono gli adeguamenti della linea ferroviaria, che interesserà anche Senigallia, a seguito dell'arrivo di treni a 200 chilometri orari di velocità. Tre i nodi cardine che verranno rivoluzionati: la stazione ferroviaria, le barriere antirumore e i ponti ferroviari.



“L'introduzione dei 200 km orari impongono adeguamenti alla linea ferroviaria e un primo step è già stato fatto ed ha riguardato il rifacimento dei sottopassi della stazione -spiega il sindaco Maurizio Mangialardi- con l'alta velocità però anche la stazione dovrà essere ripensata e questa è una occasione importante anche per la sua messa a norma, con l'abbattimento delle barriere architettoniche e il rifacimento dei marciapiedi che ad oggi, ad esempio, non consentono la fermata dei Freccia Rossa”. Con il rifacimento della stazione si apre la strada anche alla possibilità di far fermare i treni veloci a Senigallia. Ma non solo. Verranno rivisti anche i collegamenti tra il lungomare e il centro storico con snodi che possono prevedere anche l'uso di ascensori per i disabili. Altro punto forte del programma di Rf il rifacimento dei ponti ferroviari tra cui quello sul Misa. “Rfi sta valutando anche l'apertura del terzo binario per le precedenze -aggiunge Mangialardi- che comporterà ulteriori migliorie anche alla stazione stessa. Andranno rifatti anche i ponti come quello sul Misa, un intervento da milioni di euro, importantissimo per la viabilità”. Terzo step il prolungomento delle barriere antirumore.



“L'esperienza avviata in via Perugia, con grande successo sia in termini di risultati che di soddisfazione dei residenti che da anni le chiedevano, verrà riproposta anche in altri tratti della linea ferroviaria urbana -continua Mangialardi- ci attendono tre anni di lavori fondamentali e ringrazio Rfi per averci coinvolto in questo progetto. Il tavolo tecnico con i nostri delegati è partito e già nei prossimi mesi vedremo le prime novità”.