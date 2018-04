Il presidente Ceriscioli in visita al Salone del Mobile

17/04/2018 - “Si respira un clima molto positivo al Salone del Mobile 2018 – commenta il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli in visIta alla rassegna dedicata all’arredo e al design – C’è una grande affluenza di pubblico e le aziende che abbiamo incontrato rappresentano l’ eccellenza per il loro territorio e per tutto il settore a livello nazionale.

Sono stati numerosi i ringraziamenti da parte degli addetti ai lavori per quello che ha fatto il governo dalla misura industria 4.0 promossa dal Mise al bonus sull’arredo. La speranza è che questo flusso di persone possa premiare la qualità e l’impegno delle aziende sul mercato. Siamo, inoltre, orgogliosi dell’apprezzamento del presidente Federlegno per il progetto marchigiano “Sistema Abitare” riconosciuto come il “primo in Italia ed un modello da replicare” e del fatto che abbia sottolineato come “Regione Marche, Federlegno e Confindustria abbiano lavorato insieme creando una cabina di regia unita che ha dato ottimi risultati”.



“Grande soddisfazione anche per le parole del premier Gentiloni – continua Ceriscioli - che ha rivolto un pensiero al settore dell' arredamento nelle regioni colpite dal terremoto, e alle Marche in modo particolare, ribadendo la vitalità di impresa notevole in questa terra e la volontà di non dimenticare mai questa parte del Paese auspicando che rimanga tra le priorità della agenda del prossimo governo".