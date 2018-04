Disputata a Senigallia la finale regionale di nuoto dei Campionati studenteschi 2017/18

14/04/2018 - Disputata a Senigallia la manifestazione regionale di nuoto dei Campionati studenteschi 2018. Circa 200 i partecipanti delle scuole delle Marche, in rappresentanza delle rispettive province, che si sono confrontati in gare individuali e staffette grazie alla collaborazione tecnica del Comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto e del Comitato regionale cronometristi.

I ragazzi e le ragazze si sono sfidati in tutte le specialità (stile libero, dorso, rana, farfalla), facendo emergere in tutte le categorie promettenti individualità. Per le classifiche a squadre, nelle categorie cadetti e cadette (scuole medie), successo, nel primo caso, dell’Istituto Comprensivo Sant’Agostino di Civitanova Marche, nel secondo del Comprensivo “Lanfranco” di Gabicce Mare. Nelle categorie allievi e allieve (scuole superiori), vittoria, rispettivamente, dell’Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci” di Civitanova Marche e del Liceo Scientifico “Galilei” di Ancona.



L’organizzazione dello staff per l’educazione fisica e sportiva dell’Ufficio scolastico regionale ha potuto contare anche sulla presenza di otto alunni del Liceo Sportivo di Falconara Marittima che hanno coadiuvato il giudice arbitro, i cronometristi e la segreteria di gara con serietà e disponibilità. Hanno premiato il delegato CONI Domenico Ubaldi e il vicepresidente del CIP, Roberto Novelli. In allegato i risultati completi delle singole gare.