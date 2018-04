Falconara: aeroporto delle Marche, la Regione in cerca di un socio privato

È stato pubblicato sul sito di Aerdorica nella sezione “Gare e appalti” l’annuncio volto ad informare tutti i soggetti eventualmente interessati della possibilità di effettuare una due diligence sui dati societari, previa sottoscrizione di un patto di riservatezza e divieto di divulgazione delle informazioni.

L’iter prevede che gli interessati possano accedere alla data room per consultare i dati della società e in seguito presentare eventualmente manifestazioni d’interesse per entrare nella compagine. Regione Marche, tramite Aerdorica spa, esprime ferma volontà di individuare un Socio privato di maggioranza per la società gestore dell’Aeroporto per garantire, secondo criteri imprenditoriali di natura privatistica, lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale e di prioritaria importanza per l’intero territorio marchigiano.