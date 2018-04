Civitanova: violate le prescizioni di vigilanza, arrestato pericoloso malvivente

10/04/2018 - Nel pomeriggio di lunedì gli uomini del Commissariato di Polizia di Civitanova Marche, durante un servizio mirato al contrasto di spaccio di sostanze stupefacenti, transitando in questo Corso Vittorio Emanuele, all’altezza del civico 123 notavano due uomini aggirarsi nella predetta via, dei quali uno conosciuto alle Forze di Polizia.

Il due giovani venivano immediatamente fermati e controllati. Al termine degli accertamenti il soggetto sconosciuto risultava essere colpito da un’ordine di cattura emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Ancona.



Lo stesso infatti pluripregiudicato anche per reati inerenti gli stupefacenti risultava essersi allontanato arbitrariamente da una comunità terapeutica sita in provincia di Ancona contravvenendo alle prescrizioni che gli erano state imposte dall’Autorità Giudiziaria. Per questi motivi l’Ufficio di Sorveglianza di Ancona sospendeva l’affidamento in prova ordinando la cattura del soggetto che veniva associato al carcere di Montacuto.