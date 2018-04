Atletica: Giacomo Brandi convocato in nazionale assoluta

04/04/2018 - Il settore tecnico nazionale ha ufficializzato l’elenco dei convocati per l’Incontro Internazionale di marcia in programma a Podebrady ( Repubblica Ceca) sabato 7 aprile.

Fra gli 11 atleti, sei under 20 e cinque del settore assoluto (tre maschi e due femmine) è stato convocato anche l’avisino Giacomo Brandi, che indosserà per la prima volta la maglia azzurra della nazionale assoluta nella difficile specialità della 20 km., che vede fra le ragazze anche Eleonora Anna Giorgi e Valentina Trapletti entrambe presenti ai Mondiali di Londra nella scorsa stagione, sempre nella stessa distanza.

Dopo due bronzi indoor in Ancona ai campionati italiani promesse e assoluti e un magnifico terzo posto a Roma in occasione della 20 km dei campionati italiani promesse su strada, arriva la prima convocazione nella nazionale maggiore, l’aspirazione di ogni atleta.

E’ una grandissima soddisfazione per il forte atleta fabrianese che da quest’anno veste i colori dell’Atletica AVIS Macerata; il ragazzo, allenato da Carlo Mattioli, un tecnico con un passato importante (quinto classificato alle Olimpiadi di Mosca 1980), sta crescendo rapidamente e scalando l’eccellenza della specialità.

Archiviata la 42esima “Festa dell’Atleta”, l’Atletica AVIS Macerata, sempre in questo fine settimana, darà il via alla stagione agonistica in pista nelle Marche, con l’organizzazione della manifestazione regionale d’apertura, prevista per sabato 7 aprile, ore 15.00, allo stadio Helvia Recina, con gare di salti e lanci. E’ preannunciata la presenza alle gare anche di una buona rappresentanza di atleti da Emilia Romagna, Abruzzo e Umbria, con l’obiettivo di raggiungere al più presto una buona condizione di forma, in vista degli importanti appuntamenti in calendario sia in aprile che, soprattutto, a maggio.

Il Programma Tecnico è il seguente:

A/J/P/S M.: Lungo – Asta - Disco (kg. 1,500 – 1,750 – 2.00) – Giavell. (700 – 800).

Cadetti Lungo – Giavellotto.

Ragazzi Lungo – Vortex.

A/J/P/S F.: Alto – Asta – Martello - Giavellotto (g. 500 – 600) - Disco.

Cadette Alto – Giavellotto - Disco.

Ragazze Alto – Vortex.