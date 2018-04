Ancona: Tenta di disfarsi della droga al Capolinea di Piazza Ugo Bassi. Nei guai 20enne

31/03/2018 - Tenta di disfarsi della droga al Capolinea di Piazza Ugo Bassi ad Ancona. Nei guai 20enne Dopo l’arrivo delle Volanti della Polizia di Stato

Gli Agenti delle Volanti, diretti dal V.Q.A. Cinzia Nicolini, unitamente ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche e Cinofili, hanno setacciato il territorio anconetano contrastando ogni forma di illegalità, soprattutto nei confronti dei reati predatori, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Ed è proprio in quest’ultimo ambito che ieri una task force di Agenti specializzati nel controllo del territorio ha effettuato decine di controlli nelle zone più a rischio della città soprattutto tra la Stazione, il quartiere Archi ed il quartiere Piano San Lazzaro, soprattutto in P.zza U. Bassi, P.zza D’Armi e P.zza Rosselli.



Nel corso di un controllo al capolinea di P.zza U. Bassi, gli Agenti hanno sorpreso, verso le ore 16.00, un 20enne di origini egiziane che, alla vista della Polizia, tentava di disfarsi di un involucro contenente 1 grammo circa di marijuana. Il giovane, in evidentemente in stato di alterazione, veniva sanzionato oltre che per l’art. 75 del D.P.R. 309/909, ovvero per l’uso personale della droga, anche per lo stato di ubriachezza in cui versava. I controlli svolti e la vicinanza della Polizia di Stato sono state fonte di forte apprezzamento e plauso da parte di residenti e commercianti della zona.