Il presidente della Regione Ceriscioli ha incontrato l'ambasciatore della Serbia Goran Aleksic

19/03/2018 - Il presidente Luca Ceriscioli ha incontrato oggi a Palazzo Raffaello l’Ambasciatore della Repubblica di Serbia in Italia Goran Aleksic. Nel corso dell'incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità, sono sati affrontati temi di carattere regionale e macroregionale, in quanto le due realtà condividono l'appartenenza alla Macroregione Adriatico-Ionica.

Il presidente Ceriscioli ha registrato con soddisfazione la disponibilità della Serbia rispetto a nuovi investimenti per le attività di internazionalizzazione delle imprese, in particolare nei settori del manifatturiero, della meccanica e dell'agroalimentare, in un sistema di rapporti economici in cui si ritiene fondamentale il rapporto con le Camere di Commercio, che nelle Marche - ha sottolineato il presidente della Regione - "stanno affrontando un passaggio di grande valore strategico, di fusione verso la Camera unica, esempio di buona pratica di programmazione regionale in campo nazionale".



In quest'ottica è stata prospettata la possibilità di un forum economico, da tenersi nei due territori, che servirebbe anche a potenziare gli scambi già in atto, non solo di tipo economico, ma anche di carattere culturale e musicale, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani della Macroregione.