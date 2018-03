Lega del Filo D'Oro: il Distretto 108 A del Lions Club in visita al nuovo Centro Nazionale dell'Associazione

12/03/2018 - Sabato scorso, il Distretto 108 A del Lions Club, che comprende Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, ha tenuto una delle sue riunioni operative presso il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d’Oro di Osimo.

Al termine dell’incontro, il Governatore del Distretto Carla Cifola, il Presidente del Lions Club Osimo Giuseppina Santa Virgili e tutti i componenti del gabinetto del Governatore hanno fatto una visita al primo lotto della nuova struttura inaugurata nel dicembre scorso.

Durante l’incontro è stata ricordata l’amicizia e la concreta solidarietà che fin dai primi anni settanta i Lions hanno dimostrato nei confronti della Lega del Filo d’Oro promuovendo iniziative di raccolta fondi sia a livello locale sia a livello nazionale, per finanziare attrezzature, apparecchiature scientifiche e progetti in favore dell’Ente ed offrendo un forte sostegno in affiancamento ai rapporti con le diverse istituzioni pubbliche.