Patrimonio culturale. Il Mibact approva piano d'investimenti, 8 milioni e 700 mila euro ad Ancona. Ecco dove

20/02/2018 - Il comitato tecnico scientifico del Mibact ha approvato un piano di investimenti pari a 597.058.875 milioni di euro sul patrimonio culturale italiano. Si parla di "fondi immediatamente disponibili" per realizzare interventi in tutta Italia, da un importante piano antisismico, finora finanziato, sul patrimonio museale statale alla riqualificazione delle periferie urbane e i restauri di beni culturali segnalati dal territorio.

Il piano, che attinge al Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dalla legge di bilancio 2017, risponde a una visione organica che considera strategico il ruolo del patrimonio culturale nelle politiche di tutela, sviluppo e promozione dei territori.



“Le risorse stanziate oggi – dichiara il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini – segnano un importante traguardo con il primo, grande piano di prevenzione del rischio sismico per i musei statali e la messa in sicurezza del patrimonio culturale nazionale”.

Investimenti ad Ancona per 4 milioni. I fondi andranno in particolare alla Chiesa di San Gregorio Illuminatore, proprietà dell'Ente dell'Arcidiocesi di Ancona ma in consegna alla Soprintendenza e serviranno alla verifica e riduzione rischio sismico in continuità con interventi già fatti. La Chiesa e l'Educando potrebbero divenire sede della Soprintendenza. In corso approfondimenti progettuali.

4 milioni anche al Museo Archeologico Nazionale delle Marche, per la verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro.

675.500 euro andranno, invece, a finanziare la ricomposizione del comparto di via Birarelli e la ricostruzione dell’ultimo edificio sovrastante l’anfiteatro romano.