Ancona: Primo soccorso veterinario per la Croce Gialla. Sta bene Rocco. Il lupo cecoslovacco investito

Sta bene Rocco, l'esemplare di lupo cecoslovacco investito oggi involontariamente da un passante ad Ancona nei pressi dei quartieri nuovi. Ancora gli occhi spauriti e segnati dal dolore per il trauma riportato, ma sebbene non ci si sbilanci nella prognosi è stabile. A trasportarlo infatti in mani sicure e più specializzate, sono stati i volontari della Croce Gialla con il proprio il mezzo adibito a servizio veterinario inaugurato qualche settimana fa dopo il debutto sullo scenario del terremoto.



Dopo la corsa del proprietario, che l'aveva dapprima affidato alle cure di una clinica veterinaria di via Tiziano, che considerate le fratture multiple, ma soprattutto il pneumo torace quest'ultima ha preferito affidarlo ad un centro specializzato di San Biagio di Osimo. E' così che il giovane esemplare di cane di lupo cecoslovacco è stato trasportato in una gabbia contenitiva dai militi della Croce Gialla fino alla meta, ad Osimo.



Un trasporto che gli ha reso salva la vita con molta probabilità. "Per il momento Rocco è stabile - ha affermato il dottore che l'ha preso in cura - e se nei prossimi giorni migliora sarà in grado di affrontare un'anestesia ed 'aggiustare' le varie fratture".



Le immagini. Clicca sulle foto sotto per ingrandire ndr.



Si ricorda che per pronotare il servizio di ambulanza veterinaria della Croce Gialla di Ancona anche per trasporti in tutta la Regione Marche per gli amici animali basta contattare il numero 071/5015, il servizio è attivo ogni giorno dalle 8 alle 20.