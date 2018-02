Macerata: la grande mostra di Lorenzo Lotto in collaborazione con el Prado di Madrid e la National Gallery

19/02/2018 - Macerata ospiterà tra ottobre 2018 e febbraio 2019 una grande mostra dedicata a Lorenzo Lotto in collaborazione con il Museo del Prado di Madrid, la National Gallery di Londra e con la rete dei musei lotteschi delle Marche.

Per la realizzazione dell’esposizione, la giunta, su proposta dell’assessore al Turismo e alla Cultura, ha approvato oggi un Protocollo di Intesa tra la Regione e il Comune di Macerata e stanziato 300mila euro.

L’iniziativa, dopo i gravi eventi sismici, si inserisce tra le attività di rilancio delle attrattività dei territori più colpiti, attraverso importanti operazioni culturali.

La peculiarità del progetto consiste nel creare una triangolazione e una rete di relazioni internazionali tra la Regione e i musei coinvolti. Da una parte sarà possibile creare un percorso a Macerata integrato con i dipinti disseminati nelle Marche, dall’altra “dialogare” con le esposizioni di Madrid e Londra.

L’idea, promossa da Villaggio Globale Internazionale (una delle principali società italiane di organizzazione di grandi eventi), parte dalla constatazione che, pur vantando Ancona, Loreto, Recanati, Monte San Giusto, Jesi, Cingoli e Urbino la presenza di numerose opere di Lorenzo Lotto, altri capolavori realizzati dall’artista veneto nelle Marche, si trovano oggi nei principali musei del mondo e non hanno più fatto ritorno nei luoghi da dove sono partiti. Nel giugno 2018 inoltre, si inaugurerà al Prado di Madrid una grande mostra sui ritratti di Lorenzo Lotto (dal 18 giugno al 30 settembre), che poi verrà trasferita alla National Gallery di Londra (dal 7 novembre al 10 febbraio 2019).

periodo compreso tra le mostre di Madrid e di Londra verrà quindi realizzata a Macerata una esposizione dal titolo “Lorenzo Lotto: il richiamo delle Marche” con l’obiettivo di riportare sul territorio, da varie parti del mondo, le opere dell’autore realizzate proprio per le terre marchigiane , mettendole in rapporto con altre testimonianze in grado di illustrare le tappe della carriera dell’artista. Circa il 15% dei dipinti autografi di Lotto si conservano nelle Marche: per questo la mostra maceratese sarà arricchita da 26 opere, non solo di Lotto, ma anche dei suoi allievi e dei suoi più stretti seguaci, da vedere in loco. Il visitatore potrà quindi effettuare un vero e proprio viaggio alla scoperta dei tesori lottiani ma anche delle località che li ospitano.

A questo proposito la Regione prevede alcune azioni legate all’evento ai fini della promozione e valorizzazione del territorio regionale nei paesi europei interessati dalle mostre da condividere con gli enti e le istituzioni coinvolte. Vista la complessità di un progetto così ampio e articolato, un Comitato scientifico prestigioso composto da studiosi di livello internazionale affiancherà tutte le iniziative.