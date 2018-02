L'Anci Marche ha radunato gli amministratori di "domani"

17/02/2018 - L’Assemblea dell’Anci Giovani Marche presieduta dal coordinatore regionale Francesco Ameli, ha visto la presenza del coordinatore nazionale Gianluca Callipo e del Presidente di Anci Marche Maurizio Mangialardi.

Nel corso della mattinata di sabato c'è stato l’intervento di Guido Castelli, Presidente dell’Ifel e di Roberto De Angelis, coordinatore dei piccoli comuni di Anci Marche. Il titolo della giornata è stato "Il tema dell'Associazionismo, Unioni e Fusioni" che è stato approfondito dai vari punti di vista, sia economico, che politico, che culturale.



Il denominatore comune è stata "la necessità di mantenere la centralità del confronto nei territori prima di procedere ad ogni decisione che va a modificare l'assetto istituzionale e politico", ha detto il presidente Mangialardi che ha introdotto la giornata, "dando un contributo come rappresentanti di una generazione giovane che sa intercettare il cambiamento senza rinnegare la sua storia" - ha aggiunto Gianluca Callipo. Roberto De Angelis ha chiesto coerenza al legislatore "che ha preso decisioni non sempre comprensibili e non sempre votate al vero contenimento dei costi ma creando difficoltà di amministrazione soprattutto per i piccoli comuni".



Soddisfatto il coordinatore regionale Francesco Ameli: "Per noi giovani amministratori stare dentro l'Anci Marche significa fare una grande palestra ed apprendere esperienze che ci saranno utili a titolo personale e come amministraotri del presente e del futuro".