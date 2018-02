Incidente in A14: mezzo diretto verso sud si ribalta, paura per una squadra di calcetto

18/02/2018 - Il sinistro è avvenuto intorno le ore 9. Il pulmino si è ribaltato terminando la sua corsa fuori strada.

Un grave incidente è avvenuto nella corsia sud dell'autostrada A14 nel territorio comunale di Porto San Giorgio nella mattinata di domenica 18 febbraio. Un pulmino nove posti, per cause in corso di accertamento , si è ribaltato terminando la sua corsa nell'area verde situata a bordo della carreggiata. Il minibus trasportava la giovane formazione del Cus Ancona Under 19. Sono dieci le persone coinvolte nel sinistro. Alcuni componenti della squadra sono usciti autonomamente dal mezzo mentre tre di loro sono rimasti incastrati nelle lamiere ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche le ambulanze della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, Croce Verde di Porto San'Elpidio, Croce Azzurra di Sant'Elpidio a Mare e la Croce Verde di Porto Sant'Elpidio intervenuta con due equipaggi. Due le auto mediche la prima partita da Fermo e la seconda da Sant'Elpidio a Mare. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Fermo, San Benedetto del Tronto e Civitanova Marche. Due le pattuglie della Polizia Stradale che dovranno stabilire le cause del sinistro.