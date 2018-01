Prevenzione e gestione delle fragilità, rapporto sullo stato dell'arte di ADVANTAGE JA

30/01/2018 - La fragilità degli anziani, la prevenzione e la sua gestione sono le tematiche del ‘Rapporto sullo stato dell’arte’ elaborato dai partner di ADVANTAGE JA, il progetto che vede le Marche tra le regioni capofila in una relazione a livello europeo.

Un’azione comune attorno al tema più delicato e sensibile di sanità che è il tema dell’anziano. L' invecchiamento demografico è una delle sfide più impegnative che l'Europa si trova attualmente ad affrontare. Gli anziani sono le persone maggiormente esposte al rischio di diventare fragili e di sviluppare disabilità con un impatto sul benessere e sulla sostenibilità dei sistemi sanitari.



Il rapporto evidenzia che la fragilità non è una conseguenza inevitabile dell'invecchiamento, ma con la pianificazione può essere prevenuta e affrontata per favorire una vita lunga e sana. I risultati del rapporto, sviluppati su diverse tematiche di interesse, identificano gli elementi chiave associati alla definizione della fragilità: il legame tra fragilità e malattie croniche e multi-morbilità; gli strumenti per la diagnosi e lo screening individuale; il monitoraggio e la sorveglianza della popolazione.



Si evidenziano fattori legati all’epidemiologia, alla prevenzione, alla gestione e al trattamento clinico della fragilità (incluse alimentazione, attività fisica, medicinali e ICT), offrendo una panoramica di possibili modelli di assistenza sanitaria e sociale per la sua gestione ma anche approcci all’istruzione e formazione della forza lavoro e della ricerca. Si prendono in considerazione l'eterogeneità dei sistemi socio-sanitari degli Stati Membri, il cambiamento demografico e i vincoli economici nell'UE. I risultati danno valore aggiunto a sostegno delle decisioni politiche orientate alla prevenzione e alla gestione della fragilità e della disabilità nella popolazione anziana europea.