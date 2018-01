Osimo: Teatrino Campana, venerdì 26 gennaio, presentazione del progetto "Abitare Solidale nelle Marche"

22/01/2018 - Welfare di comunità: un nuovo modo solidale di vivere le relazioni e abitare la casa ’ . Questo il titolo dell’evento di presentazione del Progetto “Abitare Solidale nelle Marche”, che si terrà il prossimo 26 gennaio 2018 a Osimo, presso il Teatrino Campana di via Pompeiana, dalle ore 9.00 alle ore 13.30.

Partecipano ai lavori della tavola rotonda, dopo i saluti del Sindaco di Osimo , Simone Pugnaloni, Manuela Carloni , presidente Auser Marche, Gabriele Danesi , responsabile Auser Abitare Solidale, Giuseppe Ambrosio , UniCredit Foundation, Daniele Bernardini , assessore ai servizi sociali del Comune di Osimo, Silvia Giuliani , coordinatrice del progetto ‘ Abitare Solidale nelle Marche ’ , Giovanni Santarelli , dirigente servizio politiche sociali regione Marche, Marco Di Luccio , presidenza nazionale Auser.

Francesco Maggio, economista e giornalista, contestualizzerà il progetto nella situazione economica e sociale attuale.

Il Progetto ‘ Abitare solidale nelle Marche ’ è promosso da Auser Marche, Auser Abitare Solidale Firenze, in collaborazione con UniCredit Foundation (attraverso le risorse del bando vinto nel 2016), Auser Volontariato Osimo, Comune di Osimo e Ambito territoriale 13, Caritas, Avulss, Donne e Giustizia, Il Campanile, Casa di Riposo Buttari , e si avvale della collaborazione di un’equipe multidisciplinare, composta da professionisti e personale volontario, che opera in stretta sinergia con gli operatori dei servizi sociali comunali e/o Asl e di tutte le realtà partner, in una logica di integrazione funzionale di competenze e che monitora tutte le fasi del progetto .