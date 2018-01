Ancona: Sembra un malore, pattuglia delle Volanti accorre e lo trova con la droga

11/01/2018 - Sembra un malore, pattuglia delle Volanti accorre e lo trova con la droga. L’episodio nei pressi della sede della Regione Marche

Giornata intensa di controlli quella di ieri da parte della Polizia di Ancona. Le Volanti in diverse zone del Capoluogo hanno identificato 70 persone di cui 18 di origini straniere e 37 veicoli e ben 130 telefonate al numero d'emergenza 113 Durante i controlli di prevenzione, nelle prime ore del mattino, è stato fermato un cittadino straniero del Gambia che nei dintorni di Via Tiziano stava accucciato accanto ad una siepe immobile. I Poliziotti hanno pensato ad una persona colta da malore, ma avvicinatisi si accorgevano che il ragazzo venticinquenne era vivo e vegeto ed anche “estasiato” perchè si stava preparando per fumare una modica quantità di hashish che teneva ben nascosta in un piccolo involucro che ovviamente veniva sequestrato. Colto sul fatto veniva portato in Questura e segnalato come assuntore.